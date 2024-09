Il capo di Facebook Honcho, Zuckerberg, dimostra i progressi negli occhiali a prova di futuro

Per un certo periodo di tempo, il mondo della tecnologia ha trafficato con occhiali che mostrano informazioni attraverso lenti trasparenti. Meta, il gruppo dietro Facebook, ha recentemente dichiarato di aver fatto un significativo passo avanti in questo campo.

Hanno presentato un prototipo di questi occhiali intelligenti, in grado di visualizzare contenuti digitali attraverso lenti trasparenti. Questi occhiali potrebbero sfidare la necessità di smartphone in diverse situazioni, come la navigazione in città o i messaggi brevi. Tuttavia, la tecnologia non è ancora arrivata alla massa.

Lo si è visto durante la presentazione di Meta alla loro conferenza per sviluppatori, Meta Connect. Il CEO Mark Zuckerberg ha indossato briefly gli occhiali etichettati "Orion" sul palco, ma ha evitato una dimostrazione dal vivo. Invece, le funzioni sono state mostrate in un video. Gli occhiali AR trasparenti sono stati un sogno affascinante nel settore della tecnologia per anni, ma implementare la tecnologia è stato difficile.

I resoconti dei media suggeriscono che anche Apple ha sviluppato occhiali computer con lenti trasparenti per un po' di tempo. Tuttavia, Apple ha optato per un workaround: catturano l'ambiente con le telecamere e proiettano l' display digitale sugli schermi vicino agli occhi. Anche se questa progettazione manca della snellezza degli occhiali AR, offre una migliore qualità di visualizzazione digitale e un campo visivo più ampio. Apple vende la Vision Pro in Europa per circa 4000 euro.

Il rivale di Meta, Snap, ha già lanciato la seconda versione dei loro occhiali AR chiamati Spectacles. Tuttavia, questi occhiali hanno un'area centrale stretta per la visualizzazione degli elementi digitali. Snap sta attualmente distribuendo questi occhiali solo agli sviluppatori di software. Meta, d'altra parte, si sta concentrando prima sul test e sull'ottimizzazione di "Orion" internamente.

Risolvere il codice per gli occhiali AR di tutti i giorni incontra diversi ostacoli tecnici. I chip ancora scaricano molta energia, le batterie hanno uno spazio limitato in una montatura di occhiali e visualizzare le informazioni digitali su lenti trasparenti più grandi è complesso. Meta utilizza la silicio carburo invece del vetro o della plastica per le lenti.

Il capo tecnologico di Meta, Andrew Bosworth, ha detto a Bloomberg che la società sta lavorando per scoprire materiali alternativi per abbassare il costo del dispositivo e ha detto che un prodotto per i consumatori basato sul prototipo ha il 90% di possibilità di essere lanciato.

Meta ha anche presentato un braccialetto per il controllo dei gesti che accompagna il controllo vocale o del movimento degli occhi per l'uso futuro. Questi occhiali consentiranno al software AI di Meta di comprendere meglio le intenzioni degli utenti in situazioni reali, come durante la cucina o l'esplorazione di una nuova città. Gli occhiali potrebbero anche aiutare l'AI a ricordare i luoghi di parcheggio.

La nuova funzionalità di Meta per gli occhiali con le telecamere e gli altoparlanti piccoli è la traduzione in tempo reale, inizialmente per l'inglese, il francese, l'italiano e lo spagnolo. Si tratta di un lavoro congiunto con Luxottica, la più grande azienda di occhiali al mondo, per offrire gli occhiali sotto il marchio Ray-Ban. Gli occhiali possono anche catturare foto e video, segnalati da una luce luminosa sulla montatura. Un sensore garantisce che la registrazione non inizi se la luce è coperta.

Google è stato un pioniere degli occhiali computer oltre un decennio fa. Il dispositivo, chiamato Google Glass, aveva una telecamera e un minuscolo display sopra l'occhio destro. Tuttavia, i timori per la privacy hanno portato Google ad abbandonare il progetto.

Meta AI interagirà ora con gli utenti attraverso la voce. Il software AI si integrerà nelle app di Meta, comprese Facebook, Instagram e WhatsApp. Tuttavia, Meta non renderà disponibili le sue funzionalità AI avanzate nell'UE a causa delle incertezze legali sotto il nuovo Digital Markets Act. Zuckerberg è ottimista che una soluzione verrà trovata alla fine.

Meta sta pianificando il rilascio di un nuovo modello entry-level dei suoi visori VR, offrendo agli utenti un'esperienza immersiva nel mondo digitale. Nominato Quest 3S, questo dispositivo sarà disponibile nei negozi da ottobre, prezzo intorno ai 330 euro. Nonostante abbia perso miliardi attraverso la sua divisione VR, Meta rimane fiduciosa nel conquistare un mercato più ampio.

Il metaverso, come lo immagina Meta, potrebbe potenzialmente rivoluzionare il modo in cui interagiamo con il contenuto digitale, come dimostrato dal loro prototipo di occhiali intelligenti, etichettati "Orion". Secondo il capo tecnologico di Meta, Andrew Bosworth, la società sta attivamente esplorando materiali alternativi per abbassare il costo del dispositivo, aumentando le sue possibilità di diventare un prodotto per i consumatori.

Leggi anche: