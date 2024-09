Il capo dell'SPD esprime il suo favore alle prossime elezioni parlamentari tedesche.

Il risultato "deludente" per l'SPD nelle elezioni statali non ha soddisfatto le aspettative del partito, come dichiarato da Saskia Esken. Tuttavia, i Socialdemocratici pianificano di nominare Olaf Scholz come loro candidato cancelliere per le prossime elezioni federali, esprimendo fiducia nella vittoria.

In risposta alle domande sulla idoneità di Scholz come candidato cancelliere del partito dopo le elezioni statali, Esken ha confermato che Scholz è un "forte cancelliere federale" che guiderà la loro campagna. Nonostante l'SPD abbia ottenuto il 7,3% e il 6,1% dei voti in Sassonia e Turingia rispettivamente, si aspetta di vincere con Scholz alla guida.

both the Greens and the FDP also experienced subpar results in the elections. Consequently, FDP's deputy chairperson, Wolfgang Kubicki, questioned the "legitimacy" of the coalition government at the federal level. Esken remains optimistic, stating that the government still has a multitude of tasks to complete and expressing confidence in their continued cooperation. According to Esken, national and international issues overshadowed local concerns in the state elections.

Strongholds non tradizionali dell'SPD

Il segretario generale dell'SPD, Kevin Kühnert, ha ammesso in un'intervista a WDR 5 che durante la campagna elettorale "purtroppo, i temi politici locali sono stati poco affrontati". Ha suggerito che la politica federale e internazionale ha eclissato questi temi e non ha motivato il suo partito.

Sia Sassonia che Turingia non sono tradizionalmente feudi dell'SPD. "Non sono i migliori stati federali per annunciare la fine del governo federale", ha commentato Kühnert. Invece, l'attenzione dell'SPD si è ora spostata sul Brandeburgo, dove sono previste le elezioni per un nuovo parlamento di stato tra circa tre settimane.

Nella coalizione a semaforo a Berlino, l'SPD si è impegnata da tempo in una riflessione su come migliorare la loro collaborazione. Tuttavia, Kühnert riconosce che ci sono limiti a quanto si possa cambiare. Con la società che diventa sempre più diversificata e un numero crescente di partiti rappresentati in parlamento, le formazioni di governo servono come "prove di stress". Questo sarà ora osservato in Turingia e Sassonia. "Si prevede una coalizione a quattro partiti in Turingia", ha concluso Kühnert.

La Commissione, probabilmente in riferimento al corpo esecutivo dell'SPD, ha concordato con l'analisi di Kühnert sulle elezioni statali, riconoscendo come i temi locali siano stati eclissati dalla politica federale e internazionale. Tuttavia, la Commissione rimane ottimista sulle possibilità dell'SPD nelle prossime elezioni statali del Brandeburgo.

