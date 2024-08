Il capo dell'SPD Esken rifiuta la proposta di Merz per il rifugio.

La leader dell'SPD Saskia Esken si rifiuta di collaborare con l'Unione per stringere le leggi sull'asilo senza il coinvolgimento degli altri partner di coalizione. Ritiene che in situazioni difficili sia importante per un capo di governo discutere con il leader dell'opposizione possibili forme di cooperazione, ma non a scapito dei Verdi e dell'FDP, i loro partner di coalizione.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il leader della CDU Friedrich Merz hanno avuto una lunga conversazione martedì, incentrata principalmente sulle conseguenze dell'attacco di Solingen. Merz ha proposto una collaborazione con l'SPD sulla politica migratoria, con l'obiettivo di apportare modifiche alla legge durante la prossima sessione parlamentare che inizierà il 9 settembre. Vuole lavorare con le parti della coalizione aperte a questo approccio, al fine di far approvare le modifiche con una maggioranza di sostenitori dell'Unione e dell'SPD.

Tuttavia, Esken ha sottolineato l'importanza di capire perché la deportazione del sospetto attacker è fallita e come prevenire la radicalizzazione in Germania.

"Non capisco neanch'io, come Verde"

I Verdi hanno accusato Merz di strumentalizzare l'attacco di Solingen a scopo politico. "Ci sono le elezioni statali in arrivo. Capisco fino a un certo punto. Ma spero che non facciamo ora politica di partito", ha detto il ministro dell'Agricoltura Cem Özdemir su ntv. Merz ignora il fatto che le modifiche alla legge sull'asilo sono state adottate insieme ai Verdi. Inoltre, Merz distrae dall'importanza di far rispettare le leggi esistenti dalle autorità. "Questo fa impazzire le persone, il fatto che parliamo costantemente di modifiche alla legge, ma non applichiamo nemmeno quelle esistenti", ha detto Özdemir.

Il ministro Verde ha anche criticato l'inefficienza delle autorità di sicurezza tedesche. "Le autorità di sicurezza tedesche sono intrappolate tra metodi tradizionali e tecnologia avanzata mentre altri utilizzano la tecnologia di alto livello", ha detto Özdemir. "Ci sono lacune nella legge. Ad esempio, i servizi stranieri devono fornirci informazioni che i nostri servizi sono legalmente proibiti dall'ottenere. Questo non lo capisce nessuno. Non capisco neanch'io, come Verde."

"Abbiamo un problema"

Analogamente, il ministro federale dell'Economia Robert Habeck ha espresso preoccupazione. Il vice cancelliere Verde ha riconosciuto che c'è molto da fare in materia di politica della sicurezza. In un messaggio video, Habeck ha citato l'equipaggiamento e i poteri delle autorità di sicurezza, la lotta contro la radicalizzazione e la migrazione come esempi. "Abbiamo un problema", ha detto Habeck. Con l'aumento del numero di rifugiati dal 2015, è aumentato anche il numero di criminali violenti. "Coloro che abusano della nostra ospitalità o del valore dell'asilo non hanno il diritto di continuare a invocarlo."

Habeck ha sottolineato la discrepanza tra le espulsioni legalmente richieste e quelle effettivamente effettuate, un "problema di enforcement". Ha nuovamente sostenuto leggi sulle armi più severe e un'azione più decisa contro le piattaforme internet che non combattono costantemente la propaganda.

Il FDP sembra sostenere le proposte di Merz per modificare le leggi sull'asilo e sulla migrazione. "Il FDP è pronto a fare sforzi bipartitici per attuare costantemente una nuova realistica politica migratoria da parte del governo federale e degli stati", ha detto il leader del FDP e ministro delle Finanze federale Christian Lindner a Bild. "Le proposte di Merz sulla migrazione sono in linea con quelle del FDP". Lindner ha anche sottolineato che il FDP aveva già chiamato per un maggiore controllo migratorio "quando la CDU era ancora sulla linea di Merkel".

