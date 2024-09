Il capo dell'SPD è fiducioso per le prossime elezioni legislative tedesche.

La leader del SPD Saskia Esken rimane fiduciosa per le elezioni federali del 2025 nonostante il deludente risultato del suo partito nelle elezioni statali della Sassonia e della Turingia. Esken ha dichiarato, parlando con Deutschlandfunk, "Il risultato di domenica è stato estremamente deludente e non ha soddisfatto le nostre aspettative in alcun modo". Tuttavia, lei crede che Olaf Scholz, un "forte cancelliere federale", guiderà il partito come candidato cancelliere alle elezioni federali, portandoli alla vittoria. La sua risposta ha affrontato una domanda sulla idoneità di Scholz a guidare il SPD alle elezioni federali dopo le elezioni statali. Il SPD ha ottenuto il 7,3% e il 6,1% dei voti in Sassonia e Turingia rispettivamente.

In modo simile, i Verdi e il FDP hanno avuto risultati deludenti alle elezioni. Il vice presidente del FDP Wolfgang Kubicki ha messo in discussione la "legittimità" della coalizione federale. Esken è stata ottimista, dicendo che il governo aveva ancora molto da fare e che era fiduciosa che avrebbero lavorato insieme efficacemente. both national and international issues overshadowed local issues in the state elections, according to Esken's analysis.

Non sono roccaforti del SPD

Il segretario generale del SPD Kevin Kühnert ha riconosciuto che le questioni politiche locali sono state raramente discusse poiché la politica federale e internazionale ha preso il sopravvento durante la campagna. Ha dichiarato, mentre era su WDR 5 radio, "Chiunque fosse stato in campagna sul campo si è reso conto che, purtroppo, non c'erano quasi questioni politiche locali..." Entrambe la Sassonia e la Turingia non sono note come roccaforti del SPD. "Non sono i migliori stati federali per proclamare la fine del governo federale", ha concluso Kühnert.

L'attenzione del SPD si concentra ora sullo stato del Brandeburgo, dove gli elettori eleggeranno un nuovo parlamento statale tra circa tre settimane. Nella coalizione di governo di Berlino, il SPD sta praticando l'autocritica riguardo alla cooperazione. Tuttavia, man mano che la società diventa sempre più diversificata e il parlamento rappresenta più partiti, la formazione delle coalizioni sta diventando sempre più difficile, come si è visto in Turingia e Sassonia. "Si prevede una coalizione di quattro partiti in Turingia", ha aggiunto Kühnert.

La Commissione potrebbe dover affrontare il problema della formazione delle coalizioni che diventa sempre più complessa a causa della diversificazione della società e della rappresentanza di più partiti in parlamento, come si è visto negli stati come la Turingia e la Sassonia. Alla luce del deludente risultato del SPD in Sassonia e Turingia, la Commissione potrebbe anche discutere le strategie per migliorare il focus del partito su questioni politiche locali durante le elezioni federali in roccaforti come il Brandeburgo.

