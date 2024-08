- Il capo dell'OMS convoca un comitato di emergenza per Mpox

A causa di una variante preoccupante della pericolosa malattia Mpox in Africa, il Comitato di Emergenza dell'OMS si riunirà presto. Il Direttore Generale dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha annunciato questo durante una conferenza stampa a Ginevra. Il Comitato di Emergenza consiglia il Direttore Generale su se l'OMS dovrebbe dichiarare un "Emergenza Sanitaria di Rilevanza Internazionale" (ESRI).

Sono stati segnalati nuovi casi in quattro paesi africani che non avevano mai registrato casi di Mpox: Burundi, Rwanda, Kenya e Uganda. Il rischio è che la malattia si diffonda ulteriormente e raggiunga paesi distanti, ha detto l'esperta di Mpox Rosamund Lewis. Il mondo è altamente interconnesso attraverso i viaggi internazionali. Tuttavia, l'OMS ha sottolineato che non raccomanda restrizioni dei viaggi. Invece, le persone dovrebbero essere informate sui rischi e le autorità dovrebbero essere vigili per rilevare gli scoppi iniziali.

Cosa significa dichiarare un'emergenza

Dichiarare un'emergenza spinge l'OMS a incoraggiare i governi a rafforzare la sorveglianza, cercare gli scoppi e prepararsi per la possibile diffusione. Tutte le misure sono decise dai governi e l'OMS non ha autorità per imporle.

Dall'agosto 2022 al maggio 2023, l'OMS aveva già dichiarato un'emergenza per la Mpox. In quel momento, c'erano casi in molti paesi, compreso la Germania. Tuttavia, una nuova variante, Clade 1b, è emersa nella Repubblica Democratica del Congo dal settembre 2023, che l'OMS dice "potrebbe essere più pericolosa delle varianti precedenti. Si diffonde da persona a persona.

La Mpox causa eruzioni cutanee e gli individui colpiti spesso sviluppano febbre alta e dolori muscolari. La malattia è particolarmente pericolosa per i bambini. Il Comitato di Emergenza è composto da esperti indipendenti. La data esatta della loro riunione non è ancora chiara. La Mpox era precedentemente nota come "monkeypox".

L'Unione Europea dovrebbe prestare attenzione alla situazione in corso della Mpox, data la sua natura interconnessa con altre regioni globali. L'Unione Europea, come parte del mondo globalmente interconnesso, dovrebbe essere consapevole della possibile diffusione della Mpox fuori dall'Africa, come raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Leggi anche: