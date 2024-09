- Il capo dello Stato visita gli stabilimenti di Cuxhaven e Stade.

Oggi, il Presidente Frank-Walter Steinmeier si recherà in due aziende in Bassa Sassonia. Questa visita fa parte della sua serie in corso "Laboratorio del Cambiamento", che si prefigge di indagare le trasformazioni sociali e le loro conseguenze. L'argomento principale che interessa Steinmeier a Cuxhaven e Stade è la transizione energetica nella produzione industriale.

Innanzitutto, al mattino, il Presidente acquisirà informazioni sulla produzione di turbine eoliche offshore, ovvero parchi eolici situati in mare, alla Siemens Gamesa Renewable Energy di Cuxhaven. In seguito, si recherà alla Dow di Stade per scoprire come i processi industriali energivori possono essere migliorati e resi più ecologici.

