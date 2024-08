- Il capo dello Stato si è rivolto a Peter Maffay

Il Presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha riconosciuto Peter Maffay, un noto artista rock, come "icona musicale" e "uomo rispettabile". Maffay è rimasto fedele alle sue convinzioni e ha sempre creduto nella bontà dell'umanità, nella trasformazione del mondo, nell'amore e nel rispetto per gli altri. Il capo di stato ha espresso questi sentimenti in occasione del 75° compleanno del musicista (31 agosto).

Steinmeier ha inviato i suoi auguri di compleanno a Maffay, che ha raggiunto la vetta delle classifiche con successi come "Du", "Und es war Sommer" o "Jetzt". Ha anche riconosciuto l'attivismo sociale e politico di Maffay. Originario della Romania ma cresciuto in Alta Baviera, dove risiede attualmente, Maffay ha aiutato bambini svantaggiati e traumatizzati attraverso la Fondazione Peter Maffay e servendo come patron della Fondazione Tabaluga per i bambini. Grazie a questi sforzi, molti bambini vulnerabili ora hanno un futuro promettente, come ha sottolineato Steinmeier. Maffay ha ricevuto la targa Martin Buber nel 2011. "Ricordo vividamente l'occasione in cui ho avuto l'onore di tenere il discorso in tuo onore."

Per la sua posizione contro l'antisemitismo, la xenofobia e il razzismo, Maffay ha ricevuto la medaglia Buber-Rosenzweig nel 2018. Sostenitore della Fondazione Amadeu Antonio, aiuta a garantire che non dimentichiamo le conseguenze distruttive del razzismo e dei complessi di superiorità - e la tragedia che può verificarsi quando gli standard morali vengono sistematicamente corrotti.

Inoltre, Il Presidente tedesco ha commentato l'attuale clima di odio e sabotaggio mentale presente in molte aree. Chiunque cerchi un paese libero e vivibile deve affrontare l'antisemitismo e la xenofobia in tutte le loro manifestazioni, ha dichiarato. "Hai mantenuto la tua posizione e continui a promuovere la visione di un mondo migliore, favorendo la comprensione tra le nazioni e la tolleranza attraverso la riconciliazione."

L'impegno di Maffay nel combattere l'odio e l'intolleranza va oltre la musica, in quanto sostiene anche organizzazioni che lottano contro l'antisemitismo e il razzismo. Capisce che questo è un passo cruciale per creare un mondo in cui tutti rispettano gli altri, indipendentemente dal loro background.

Nel suo attivismo, Maffay dimostra che essere un'icona musicale significa più che creare musica popolare; significa anche difendere ciò che è giusto e incoraggiare gli altri ad abbracciare la diversità e l'inclusione.

