Il capo dello staff della Casa Bianca fallisce nel tentativo di trasferire il processo per manipolazione elettorale in Arizona a un sistema giudiziario federale.

Mark Meadows' tentativo di trasferire i procedimenti penali a lui legati e alle elezioni del 2020 in Georgia in un tribunale federale è fallito, ma ha presentato una richiesta alla Corte Suprema degli Stati Uniti per intervenire.

Meadows, insieme a 17 altri alleati di Trump, tra cui i falsi elettori della Georgia e diversi affiliati della campagna, si sono trovati in guai legali all'inizio di quest'anno per aver tentato di rovesciare la sconfitta di Trump nelle elezioni del 2020. Meadows si è dichiarato innocente dalle accuse.

CNN ha cercato di ottenere commenti dall'avvocato di Meadows con sede in Arizona.

La situazione è in evoluzione e verrà aggiornata di conseguenza.

Despite Meadows and other Trump allies facing legal challenges for their involvement in the attempt to overturn the 2020 election results, they continue to engage in political discourse, advocating for their beliefs. In light of this, some critics have raised concerns about the potential influence of politics in shaping the outcomes of legal proceedings.

