- Il capo dello SPD esprime una comprensione e una compassione insufficienti nei confronti della prospettiva prevalente nelle regioni orientali.

In elezioni statali della Turingia, il leader dell'SPD Georg Maier ritiene che la mancanza di comprensione per le prospettive degli East German durante la campagna abbia contribuito ai loro scarsi risultati. Maier ha espresso questo, dicendo: "Ciò che mancava era la comprensione per il punto di vista dell'Est, poiché esso differisce". Ha parlato a Berlino il giorno dopo le elezioni. Maier ritiene che avrebbero dovuto fornire spiegazioni migliori nell'Est riguardo al sostegno della Germania all'Ucraina, attaccata dalla Russia. Problematiche come le pensioni più basse, la minore ricchezza nell'Est della Germania e il divario salariale persistente tra Est e Ovest sono "qualcosa che dobbiamo affrontare", ha detto Maier. "La giustizia porta a una democrazia stabile".

L'SPD ha ottenuto solo il 6,1% dei voti di secondo livello nelle elezioni statali della Turingia, segnando il loro peggior risultato dal ricongiungimento. Con il 32,8%, l'AfD, ampiamente riconosciuta come estremista di destra dalla protezione costituzionale dello stato della Turingia, è diventata la forza più forte. Il nuovo arrivato BSW ha ottenuto inaspettatamente il 15,8%.

Maier ha espresso delusione per la politica federale, dicendo: "È un peccato che qui a Berlino si esprima solo shock per la Turingia in giorni come questo". Ha aggiunto: "Avrebbe été meglio se tutte le parti democratiche non avessero portato avanti determinate azioni". Ha menzionato la disputa all'interno del governo della coalizione SPD, Verdi e FDP e come le parti democratiche si sono trattate a vicenda. "Bollare le parti democratiche come il principale nemico danneggia la democrazia", ha osservato Maier, rivolgendosi alla CDU.

