Il capo dello SPD, Esken, rifiuta la proposta di Merz di un rifugio.

La leader dell'SPD Saskia Esken si oppone alla collaborazione tra i Socialdemocratici e l'Unione per migliorare i regolamenti sull'asilo senza il consenso dei partner di coalizione. In un'intervista con RBB, ha dichiarato che è importante per un capo del governo esplorare le possibilità di cooperazione con il leader dell'opposizione in circostanze difficili e questioni serie. Tuttavia, ha precisato: "ovviamente, non perseguiremo una tale cooperazione oltre i Verdi e l'FDP, nostri partner di coalizione".

Il martedì, il cancelliere dell'SPD Olaf Scholz e il leader della CDU Friedrich Merz hanno avuto un'estesa discussione sull'eredità dell'attacco di Solingen. Merz ha proposto a Scholz la cooperazione per stringere i regolamenti sull'asilo, con l'intenzione di introdurre cambiamenti legislativi attraverso i partiti durante la prossima sessione parlamentare che inizia il 9 settembre. Ha suggerito di approvare questi cambiamenti con una maggioranza di sostegno dell'Unione e dell'SPD.

Tuttavia, Esken ha evidenziato la necessità di identificare le ragioni per cui la deportazione del sospetto attacker di Solingen è fallita e prevenire ulteriori radicalizzazioni in Germania.

"Non capisco come un Verde"

I Verdi hanno accusato Merz di strumentalizzare l'attacco di Solingen per scopi politici: "Ci sono le elezioni statali in arrivo. Capisco fino a un certo punto. Ma vorrei che non si facesse politica partitica ora", ha dichiarato il ministro dell'Agricoltura Cem Özdemir su ntv's "Early Start". Merz ignora il fatto che i cambiamenti legislativi nell'area dell'asilo sono stati adottati congiuntamente con i Verdi. Inoltre, Merz ignora il fatto che l'attacco di Solingen non è stato causato da una lacuna legislativa, ma dall'applicazione insufficiente delle regole da parte delle autorità.

Tuttavia, il ministro verde ha anche criticato l'incompetenza delle autorità di sicurezza tedesche: "Le autorità di sicurezza tedesche operano con archi e frecce mentre gli altri usano la tecnologia alta", ha espresso Özdemir. "Ci sono lacune legislative, ad esempio, che i servizi stranieri devono fornirci informazioni che i nostri servizi non possono legalmente ottenere. Non ha senso per qualsiasi persona ragionevole. Non capisco nemmeno come un Verde".

"Abbiamo un problema"

Analogamente, il ministro federale dell'Economia Robert Habeck ha spiegato che c'è "molto da fare" in politica di sicurezza. Ha menzionato l'attrezzatura e i poteri delle autorità di sicurezza, la lotta alla radicalizzazione e la gestione della migrazione. "Abbiamo un problema", ha dichiarato Habeck. L'aumento del numero di rifugiati dal 2015 coincide con un aumento dei criminali violenti. "Coloro che abusano della nostra ospitalità o del valore significativo della legge sull'asilo non hanno il diritto di invocarlo ancora", ha aggiunto Habeck.

Ha evidenziato "larghe lacune" nelle deportazioni, spiegando: "Tra coloro che dovrebbero legalmente lasciare il paese e coloro che lasciano effettivamente il paese, esistono ampie lacune". Questo, ha detto, è un "problema di applicazione della legge". Ha proposto un inasprimento delle leggi sulle armi e un'azione più decisa contro le piattaforme internet che non combattono costantemente la propaganda.

