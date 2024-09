Il capo dell'intelligence ha identificato la Corea del Nord come la sfida più importante per l'Ucraina.

Secondo il capo dei servizi segreti ucraini Budanow, la minaccia più significativa per il loro paese proviene dalla Corea del Nord, alleata stretta della Russia, con quantità "preoccupanti" di munizioni e artiglieria che vengono spedite. Parlando alla conferenza Yalta European Strategy (YES) a Kyiv, Budanow ha dichiarato: "Tra tutti gli alleati della Russia, la Corea del Nord è la nostra maggiore preoccupazione". Ha poi spiegato che mentre il sostegno militare della Corea del Nord alla Russia sta intensificando i combattimenti, lo ha descritto come "particolarmente impattante".

Il leader della Corea del Nord, Kim Jong Un, aveva espresso il desiderio di rafforzare i legami con la Russia durante gli incontri con il segretario del Consiglio di sicurezza russo Sergei Shoigu la scorsa settimana. L'Ucraina sta monitorando da vicino i invii di armi della Corea del Nord alla Russia e sta osservando il loro impatto sul campo di battaglia. "C'è un collegamento chiaro", ha detto Budanow, "Stanno spedendo quantità massicce di artiglieria, che è una fonte di preoccupazione".

Oltre all'appoggio esterno, la Russia sta anche investendo nelle proprie armi. Ciò include la produzione aumentata dei missili Iskander. "Stiamo notando un aumento allarmante nell'uso dei missili Iskander-M", ha commentato Budanow. Le bombe guidate, ha notato, stanno causando problemi sulla linea del fronte, con la loro produzione che è stata notevolmente aumentata.

In risposta ai continui attacchi con missili russi, l'Ucraina ha iniziato a produrre le proprie armi e sta chiedendo un maggiore aiuto all'Occidente. Tuttavia, gli alleati occidentali spesso procedono con cautela per evitare un conflitto diretto con la Russia.

Si vocifera che gli Stati Uniti e il Regno Unito potrebbero permettere all'Ucraina di utilizzare armi a lungo raggio contro i targets russi. Tuttavia, una decisione è stata rimandata durante un incontro tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il primo ministro del Regno Unito Keir Starmer alla Casa Bianca la scorsa settimana.

