- Il capo dell'Immigrazione e delle dogane illegali (ICE) inizia la resistenza contro le deportazioni

Con il passare dei giorni prima della sua espulsione, Mohammed Hadi Mofatteh, capo del Centro Islamico di Amburgo (IZH), lotta contro la sua deportazione. Martedì pomeriggio, Mofatteh ha presentato un'istanza urgente presso il Tribunale Amministrativo di Amburgo, sperando di posticipare la scadenza. La portavoce del tribunale ha confermato questo all'agenzia di stampa tedesca. Secondo l'avviso di espulsione emesso due settimane fa dal dipartimento degli Affari Interni di Amburgo, Mofatteh deve lasciare la Germania entro mercoledì, alle 24:00.

L'istanza immediata da sola non posticipa la scadenza, ha chiarito la portavoce. La decisione del tribunale dipende dal fatto che il dipartimento degli Affari Interni di Amburgo stia spingendo per il rimpatrio coatto di Mofatteh. Il dipartimento rilascerà un comunicato più tardi nella giornata.

L'espulsione di Mofatteh segue il divieto dell'IZH del 24 luglio. Il ministro federale dell'Interno tedesco Nancy Faeser (SPD) lo ha descritto come un "centro di propaganda significativo dell'Iran in Europa". Cinque organizzazioni affiliate dell'IZH sono state anch'esse proibite e tutti i beni e le strutture sono stati sequestrati durante una retata a livello nazionale. Di conseguenza, la Moschea Blu gestita dall'IZH ai margini di Amburgo è stata chiusa.

Mofatteh è considerato rappresentante del Leader Supremo dell'Iran

Stando alle dichiarazioni dell'IZH, Mofatteh è considerato l'autorità spirituale più alta per i sciiti in Europa, esclusa la Gran Bretagna. Secondo l'Ufficio per la Protezione della Costituzione di Amburgo, egli è tenuto a seguire gli ordini del Leader Supremo dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, e viene considerato suo rappresentante in Germania. L'ultimo rapporto dell'Ufficio per la Protezione della Costituzione di Amburgo afferma che "Mofatteh è un rappresentante esperto del regime attuale a Tehran. La sua famiglia è profondamente coinvolta nell'élite statale-religiosa dell'Iran". Dal 2018, Mofatteh guida l'IZH.

