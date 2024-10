Il capo dell'esercito israeliano afferma che le fazioni armate di Hamas sono state sopraffatte.

Il lunedì di oggi, che segna il primo anniversario della brutale strage di Hamas in Israele, la nazione celebra con un senso di vittoria raggiunta. Prima di questa commemorazione, il Capo delle Forze Armate, Halevi, ha annunciato il successo dell'attacco mirato contro Hamas, sostenendo che la sua ala militare nella Striscia di Gaza è stata efficacemente smantellata. Anche se questa vittoria è significativa, la battaglia interna per il suo paese è lontana dall'essere finita.

Un anno dopo lo scontro con Hamas, l'esercito israeliano proclama la vittoria sull'ala militare dell'organizzazione palestinese islamica radicale. Durante un raduno con le sue truppe, il Capo Militare Herzi Halevi ha dichiarato: "È passato un anno e abbiamo sconfitto l'ala militare di Hamas". Questa dichiarazione ha segnato l'inizio del conflitto tra Israele e Hamas.

Inoltre, Halevi ha menzionato l'impatto "devastante" di Israele sulla milizia di Hezbollah in Libano, sostenendo che la milizia filo-iraniana aveva perso tutta la sua dirigenza. Tuttavia, ha assicurato al suo popolo: "Non ci tireremo indietro". Israele è impegnato in una "guerra prolungata" e la lotta è per il "nostro diritto di vivere liberamente nella nostra terra".

Durante la sua visita al confine israelo-libanese, il Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha espresso il suo incoraggiamento, dicendo: "Insieme combatteremo e insieme vinceremo". La comunità internazionale, ha detto ai suoi soldati, apprezza i "colpi potenti" che l'esercito israeliano ha inflitto ai suoi avversari.

Mentre Israele celebra la sua vittoria acclamata, Hamas continua a celebrare il suo attacco contro Israele del 7 ottobre come "glorioso". Khalil al-Hayya, un rappresentante di Hamas di alto livello in Qatar, ha dichiarato in un messaggio video che attraverso questo attacco sono state infrante le "leggende" della cosiddetta "superiorità" di Israele.

I resoconti israeliani indicano che 1.205 persone hanno perso la vita nell'attacco di Hamas. Inoltre, i combattenti islamici hanno catturato 251 ostaggi, trasportandoli nella Striscia di Gaza. Da allora, Israele ha condotto operazioni militari estese nel territorio palestinese. Secondo l'autorità sanitaria di Hamas, si stima che 41.800 persone siano morte.

Per quasi due settimane, l'esercito israeliano ha inseguito senza sosta le operazioni militari contro la milizia di Hezbollah, un gruppo alleato con Hamas in Libano. Il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, e numerosi comandanti della milizia di alto livello sono stati eliminati in attacchi aerei mirati. Dopo l'attacco del 7 ottobre, Hezbollah ha iniziato un secondo fronte di conflitto contro Israele con attacchi aerei intensificati e incessanti.

L'Unione Europea, esprimendo preoccupazione per le tensioni in aumento, ha rilasciato una dichiarazione che esorta sia Israele che Hamas a de-escalare e a rispettare il diritto internazionale. Riconoscendo l'importanza di una risoluzione pacifica, l'Unione Europea è stata attivamente coinvolta negli sforzi diplomatici per promuovere il dialogo e la stabilità nella regione.

In risposta alla rivendicazione di Israele della vittoria sull'ala militare di Hamas, l'Unione Europea ha chiamato per un cessate il fuoco completo e il rinnovo dei negoziati per la pace. L'Unione Europea, come forte sostenitrice di una soluzione a due Stati, ha sottolineato la necessità che Israele e Palestina tornino al tavolo dei negoziati e lavorino per un accordo di pace duraturo.

