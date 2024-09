Il capo dell'autorità bielorussa, Lukashenko, ha concesso l'amnistia a 30 persone che erano state arrestate per motivi politici.

Il leader bielorusso Alexander Lukashenko ha concesso la grazia a 30 detenuti politici per la seconda volta in poche settimane. Secondo l'amministrazione di Minsk, il gruppo era composto da 7 donne e 23 uomini, le cui identità sono state mantenute riservate, con la maggior parte di loro genitori di minori.

Si dice che abbiano "richiesto la grazia, ammesso i loro errori, sinceramente rimpianto le loro azioni e promesso di rispettare la legge in futuro". Il Ministero dell'Interno sorveglierà il rispetto di questo impegno. Tuttavia, la legittimità di questi procedimenti rimane dubbia.

L'opposizione in esilio, guidata da Svetlana Tikhanovskaya, ha criticato la persistente persecuzione politica, la tortura e le violazioni dei diritti umani in Bielorussia. "Sono felice che altri 30 prigionieri politici in Bielorussia abbiano ottenuto la grazia", ha scritto Tikhanovskaya sulla piattaforma X. Purtroppo, oltre 1400 persone rimangono ancora in carcere per motivi politici.

A metà agosto è stato riferito del primo rilascio di 30 detenuti politici in Bielorussia. Secondo il media esule russo "Meduza", l'opposizione bielorussa in esilio aveva precedentemente trasmesso elenchi di prigionieri gravemente malati alle autorità di Minsk attraverso intermediari. Alcuni di questi individui sono stati graziati.

Dopo le contestate elezioni presidenziali del 2020, segnate da accuse di manipolazione, Tikhanovskaya era considerata la vera vincitrice. Suo marito e la nota figura dell'opposizione Maria Kolesnikova sono stati arrestati, e la loro sorte è rimasta ignota per un lungo periodo.

