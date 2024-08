- Il capo dell'amministrazione di Berlino ha espresso preoccupazione per le prossime elezioni legislative

Il sindaco di Berlino, Kai Wegner, ha espresso le sue preoccupazioni serie due settimane prima delle elezioni in Sassonia e Turingia. "Sono sinceramente preoccupato, preoccupato per la nostra democrazia", ha dichiarato durante una conferenza stampa estiva al Municipio Rosso.

"Dobbiamo difendere il cuore della democrazia, dobbiamo convincere le persone del cuore della democrazia", ha continuato. "E dobbiamo riconquistare i voti che si dirigono verso i gruppi estremisti di destra come l'AfD, nonché altri radicali, e suscitare il loro interesse per la democrazia".

Ciò può essere ottenuto attraverso una politica efficace. "Affrontando i problemi, riconoscendo i problemi, fornendo soluzioni, non solo discutendo ogni giorno", ha detto Wegner, guardando il governo federale a trazione elettrica. Il suo messaggio al governo federale: "Smettere di bisticciare" - e concentrarsi sull'esecuzione efficace del governo. Questo è difficile, ma chi discute ogni giorno e non propone piani di soluzione perde sempre più la fiducia delle persone.

È responsabilità di ogni democratico rafforzare il cuore della democrazia. "Altrimenti, il 1° settembre potrebbe segnare un cambiamento significativo, un punto di svolta per la Germania e il nostro sistema politico". Questa questione dovrebbe riguardare tutti i democratici, non solo il governo federale. "Ma c'è anche l'Unione, l'opposizione, che deve considerare perché è ancora indietro nei sondaggi nonostante un governo federale così impopolare".

