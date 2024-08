- Il capo dell'amministrazione della Thailandia, recentemente nominato, ottiene l'approvazione reale

Il re di Thailandia, Maha Vajiralongkorn, ha scelto Paetongtarn Shinawatra come nuovo capo del governo. L'ha ufficialmente nominata in una cerimonia, consentendole di formare il proprio gabinetto. Come riportato dal "Bangkok Post", Paetongtarn ha promesso di adempiere ai propri doveri "con la massima dedizione, dimostrare lealtà all'istituzione reale e agire sinceramente per il bene del pubblico e della nazione". A soli 37 anni (che compirà 38 il 21 agosto), è la persona più giovane ad aver mai ricoperto la posizione di premier in questo paese del Sud-est asiatico, e la seconda donna dopo la zia Yingluck Shinawatra.

Paetongtarn ha ottenuto la propria posizione con una significativa maggioranza parlamentare durante le elezioni di venerdì, indette a seguito della decisione della Corte Costituzionale di rimuovere il primo ministro Srettha Thavisin.

La potente famiglia Shinawatra ha esercitato il proprio potere in Thailandia in diverse occasioni. Paetongtarn, figlia del tycoon degli affari e dell'ex primo ministro Thaksin Shinawatra, diventa l'ultimo membro della famiglia a prendere il controllo.both Thaksin e Yingluck hanno servito come leader per diversi anni prima di essere deposti da colpi di stato militari. Thaksin ha lasciato il paese nel 2008 per evitare di scontare una condanna detentiva e è stato arrestato al suo ritorno in Thailandia nel 2023.

La sua condanna originaria è stata successivamente ridotta e sospesa, ma è stata apparentemente revocata oggi grazie a un indulto reale. Tuttavia, rimane ancora accusato di lesa maestà.

Storicamente, la Thailandia ha vissuto numerosi colpi di stato militari, governi guidati dall'esercito e proteste del movimento democratico. Di recente, la Corte Costituzionale ha sciolto il partito progressista Move Forward Party (MFP) - il vero vincitore delle elezioni parlamentari del 2023 - sotto la pressione delle forze conservatrici.

La nomina di Paetongtarn a premier si allinea alla storia dell'influenza politica della famiglia Shinawatra in Thailandia, mentre si unisce al padre Thaksin e alla zia Yingluck come leader, nonostante i loro precedenti rovesciamenti. Altri partiti politici, come il partito progressista Move Forward, hanno affrontato sfide e sono stati взяты di mira dalle forze conservatrici.

L'impegno di Paetongtarn nel servire il pubblico e la nazione rispecchia quello della zia Yingluck Shinawatra, che ha dimostrato lealtà e dedizione durante il suo mandato come primo ministro, nonostante abbia affrontato sfide e critiche simili.

