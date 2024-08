- Il capo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica emette un avvertimento riguardo alle potenziali minacce alla centrale nucleare di Kursk in Russia.

L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) ha espresso preoccupazione per il potenziale pericolo per la centrale nucleare (CNU) di Kursk durante una visita. La CNU attiva, come confermato da Grossi, si trova attualmente all'interno della città. Ha sottolineato che qualsiasi conflitto potrebbe peggiorare pericolosamente. Il conflitto in corso nella zona ha suscitato serie preoccupazioni.

Grossi ha notato che il combattimento diretto alla CNU potrebbe potenzialmente portare a un incidente nucleare. I reattori non hanno un involucro protettivo, rendendoli suscettibili a danni da attacchi di droni o fuoco di artiglieria. Tuttavia, le operazioni della pianta procedono relativamente smoothly, ha menzionato Grossi. Ha esaminato le principali strutture, comprese le sale del reattore e della turbina, l'unità di controllo e il deposito del combustibile esausto.

Rosatom ha riferito che Grossi ha anche esaminato tracce di sospetti attacchi ucraini sul sito. Il capo dell'AIEA ha ribadito l'importanza di preservare le linee guida per la sicurezza nucleare, sottolineando che le CNU non devono essere utilizzate come obiettivi militari.

Sono in programma futuri colloqui con il presidente ucraino Zelensky a Kyiv per Grossi.

Dopo l'inizio dell'offensiva ucraina l'6 agosto nella regione di Kursk, la Russia ha segnalato detriti di un razzo abbattuto che sono atterrati sul territorio della CNU. In seguito, Putin ha accusato l'Ucraina di aver tentato di attaccare la CNU il 22 agosto.

Grossi ha condiviso che Putin aveva esteso un invito per lui per ispezionare la CNU. La manutenzione di linee di comunicazione aperte e la cooperazione continua sono state evidenziate come punti chiave da Grossi. Ha consigliato che avrebbe anche parlato con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

La discussione ruota attorno alla CNU di Zaporizhzhia, che è ora sotto il controllo russo, insieme ad altre strutture nucleari all'interno del paese. Kyiv ha richiesto una maggiore presenza dell'AIEA in Ucraina, con esperti dell'AIEA già dispiegati alla CNU di Zaporizhzhia.

Grossi ha visitato la CNU ucraina occupata di Zaporizhzhia più volte e ha stabilito una squadra dell'AIEA lì. La presenza continua di esperti internazionali aiuta a monitorare la situazione e a tentare di prevenire qualsiasi combattimento che potrebbe portare a un incidente nucleare.

Secondo i rapporti della difesa civile russa, i livelli di radiazione a Kursk rimangono normali. Il monitoraggio dell'ecologia 24 ore su 24 è in corso.

La CNU di Kursk si trova a circa 30 chilometri dal punto più avanzato dell'avanzata ucraina. L'avanzata ucraina persiste, secondo i resoconti dell'Ucraina. Tuttavia, non è chiaro se la CNU sia un obiettivo dell'avanzata ucraina.

Likhachev, CEO di Rosatom, ha annunciato che avrebbe incontrato Grossi a Kaliningrad sul Mar Baltico la settimana successiva per discutere i risultati della visita a Kursk. Durante il soggiorno di Grossi, sono stati emessi allarmi per possibili attacchi di missili, che hanno portato a segnalazioni di allarme aereo, come menzionato nei media russi.

Grossi ha espresso preoccupazione per il potenziale pericolo per la CNU di Kursk se il conflitto in corso peggiorasse ulteriormente. Qualsiasi combattimento diretto alla CNU potrebbe potenzialmente portare a un grave incidente nucleare a causa della mancanza di un involucro protettivo per i reattori.

Leggi anche: