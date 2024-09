- Il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica è in viaggio per Kiev e Sapporo.

Il direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA), Rafael Grossi, tornerà a Kyiv martedì. L'AIEA ha inoltre rivelato che Grossi visiterà la centrale nucleare di Zaporizhzhia.

La centrale nucleare, sotto il controllo russo da circa due anni e mezzo, è stata spesso al centro di attacchi e tentativi di sabotaggio. Russia e Ucraina si incolpano a vicenda per questi incidenti.

A metà agosto si è verificata una significativa escalation, secondo gli ispettori. Un incidente ha coinvolto un'esplosione vicino alla zona di sicurezza, che gli esperti dell'AIEA sul posto hanno attribuito a un drone con esplosivi.

Il conflitto in Ucraina ha creato una situazione pericolosa, con la centrale nucleare di Zaporizhzhia che diventa un potenziale punto di crisi nel conflitto. Despite le chiamate per la de-escalation, la struttura continua a essere un bersaglio di attacchi e tentativi di sabotaggio.

