Il capo dell'AfD, Weidel, afferma l'autorità governativa.

Dopo le elezioni statali, tutti i partiti hanno finora rifiutato una partnership con l'AfD. Alice Weidel, leader dell'AfD, ritiene che questa posizione non sia definitiva. "Non c'è possibilità di formazione di una maggioranza stabile senza il nostro partito", ha sottolineato. Weidel è ottimista riguardo al ruolo dell'AfD nella formazione del governo dopo le sue prestazioni impressionanti nelle elezioni statali della Sassonia e della Turingia. "Senza l'AfD, non è possibile alcuna formazione di maggioranza stabile", ha dichiarato nel 'Morning Magazine' di ZDF. Non crede che la 'barriera antidemocratica' possa essere mantenuta.

Senza l'AfD, solo maggioranze di sinistra sono fattibili, che il pubblico non apprezza, ha affermato Weidel. Se la CDU e la BWS in Turingia non dovessero formare un'alleanza con i partiti di sinistra, perderebbero la loro credibilità a lungo termine. Il pubblico, in quanto ultimo decisore, ha scelto una "maggioranza civica della coalizione di centro-destra" in entrambi gli stati federali, ha sottolineato Weidel. Ha anche evidenziato che l'AfD riesce a ottenere circa il 30% del sostegno dei votanti.

Weidel ha inoltre menzionato che il governo a traffico luminoso a Berlino è stato rovesciato. "Nessuno vuole questa politica verde nella politica federale e certamente non in quella statale", ha aggiunto. Ora è necessario aprire la strada a nuove elezioni.

Chrupalla: Rispetta la volontà del votante

Il co-leader dell'AfD, Tino Chrupalla, percepisce anch'esso un "chiaro endorsement del votante" per la partecipazione dell'AfD al governo dopo le elezioni statali. La preferenza del votante deve essere "rispettata", ha detto su WDR 5. Il suo partito è "aperto ai dialoghi", ha assicurato. "Parleremo con chiunque abbia a cuore il meglio per la Turingia o la Sassonia".

Dove c'è sovrapposizione con altri partiti, "dovremo vedere alla fine", ha detto Chrupalla. Ha riconosciuto che la CDU si è recentemente avvicinata alla posizione dell'AfD su questioni come la sicurezza delle frontiere e gli espulsioni. In politica sociale, Chrupalla vede alcune sovrapposizioni con la BWS. Ha menzionato preoccupazioni come la carenza di insegnanti e se i rifugiati ucraini dovrebbero continuare a ricevere benefici del welfare.

L'AfD, spesso percepita come di estrema destra, ha ottenuto i suoi migliori risultati elettorali mai registrati nelle elezioni statali della Turingia e della Sassonia. Nella Turingia, il partito è emerso come la forza più forte con il 32,8%, in aumento del 9,4% rispetto alle elezioni del 2019. In Sassonia, l'AfD è arrivata seconda con il 30,6%, dietro solo alla CDU. Entrambe le branche statali dell'AfD sono etichettate come estremiste di destra sicure dalla protezione costituzionale. both the CDU and BWS have refused to partner with the AfD.

