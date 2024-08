Il capo della Ryanair impone il consumo di alcolici ai viaggiatori.

Per affrontare i crescenti problemi di comportamenti disordinati e disturbi sui voli, il CEO di Ryanair Michael O'Leary propone di introdurre un limite al numero di bevande alcoliche vendute negli aeroporti prima dell'imbarco. Suggerisce che ogni passeggero possa acquistare un massimo di due drink utilizzando il proprio biglietto di imbarco. Questa misura è stata suggerita a seguito dell'aumento della frequenza di incidenti violenti durante l'estate, con quasi una settimana di eventi simili.

O'Leary ammette che identificare i passeggeri ubriachi al gate può essere difficile, soprattutto se sono in gruppi di due o tre. Se possono camminare e muoversi, sono autorizzati a imbarcarsi. Tuttavia, i problemi tendono a manifestarsi una volta che l'aereo decolla.

Non sta proponendo un divieto completo di alcol, ma si chiede perché si permetta a qualcuno di volare ubriaco a 33.000 piedi, nonostante il divieto di guida in stato di ebbrezza.

incidenti legati all'alcol sui voli per destinazioni turistiche

Ci sono stati numerosi casi di comportamenti scorretti causati dall'alcol sui voli che partono dal Regno Unito per destinazioni turistiche come Ibiza e alcune isole greche. Nel mese di luglio, un viaggiatore britannico ha ricevuto una sospensione della pena per aver aggredito sessualmente un assistente di volo durante un volo Ryanair da Newcastle a Mallorca.

L'aumento di questi incidenti può essere attribuito alla combinazione di alcol e sostanze come "compresse e polveri", secondo O'Leary, che si riferisce a droghe come la cocaina. Tuttavia, il problema non è limitato ai voli che partono dal Regno Unito o dall'Irlanda; è diffuso anche sui voli dalla Germania. I giorni più difficili sono quelli caratterizzati da numerosi ritardi. "Le persone tendono a consumare più alcol negli aeroporti in caso di ritardi. Sarebbe più utile utilizzare il tempo di attesa con caffè o tè", suggerisce O'Leary. Assicura che la sua proposta non avrebbe alcun impatto sui ricavi dei bar degli aeroporti.

Gli incidenti legati all'alcol sui voli per destinazioni turistiche, come quelli dal Regno Unito a Ibiza e alcune isole greche, hanno portato O'Leary a interrogarsi sulle attuali politiche troppo permissive.

