Il capo della Rheinmetall è aperto alla partecipazione dello Stato alle compagnie di armi

Questi resoconti riguardano la strategia di sicurezza e difesa pianificata dal governo, che prevede, secondo quanto riferito, la partecipazione statale nelle aziende tedesche del settore degli armamenti per rafforzarle. Il governo sta attualmente consultando una bozza della strategia, ma la coordinazione interministeriale ufficiale è ancora in sospeso.

"La versione aggiornata del documento strategico per il rafforzamento dell'industria della sicurezza e della difesa sta attualmente siendo sviluppata dai dipartimenti del governo federale", ha spiegato il Ministero dell'Economia in risposta a una richiesta. "Questo processo è ancora in corso". Pertanto, al momento non è possibile fornire informazioni sul contenuto, compresa la data per la considerazione della Cabinet.

"Anche il Cancelliere federale può acquistare azioni Rheinmetall", ha dichiarato Papperger riguardo alla possibilità di partecipazione statale. Si sarebbe personalmente rallegrato, poiché "sarebbe sicuramente stabilizzante per il prezzo delle azioni". Riguardo alle voci di piani di assassinio russi contro di lui, il CEO dell'azienda è rimasto calmo. "Ho ottimi bodyguard", ha detto RTL e ntv.

