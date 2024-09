Il capo della prigione viene ucciso in un'aggressione pubblica in Ecuador

Circa una settimana dopo l'assassinio del direttore di una prigione ecuadoregna in un agguato in auto, il capo della più grande struttura penitenziaria del Paese ha subito la stessa sorte. Secondo un comunicato del giovedì dell'autorità penitenziaria SNAI su WhatsApp, María Daniela Icaza è morta a causa delle ferite riportate in un "attacco armato per strada". Uno dei suoi dipendenti è stato anch'esso ferito nell'incidente.

Icaza era a capo del famigerato Penitenziario Litorale nella città costiera di Guayaquil. L'attacco, secondo SNAI, sarebbe avvenuto mentre stava viaggiando lungo la strada per la città di Daule nel suo veicolo.

Nove giorni prima, il direttore di una prigione della provincia di Sucumbíos nella regione amazzonica era stato ucciso. Il suo veicolo era stato crivellato di colpi, lasciando due dei suoi dipendenti feriti. Due dipendenti delle prigioni di Guayaquil hanno subito la stessa sorte durante il loro tragitto due settimane fa.

Le carceri dell'Ecuador sono considerate tra le più pericolose al mondo. Numerosi gang di droga avrebbero preso il controllo di diverse strutture carcerarie del Paese. Dopo la fuga di un potente capo gang e un aumento della violenza, il presidente Daniel Noboa ha dichiarato lo stato di emergenza in gennaio, citando un "conflitto armato interno". Da allora, il trasferimento dell'autorità al controllo militare è stato in vigore.

Negli ultimi anni, i cartelli della droga transnazionali hanno rafforzato la loro influenza in Ecuador, utilizzando i porti del Paese, come Guayaquil, come hub per la distribuzione di droga verso gli Stati Uniti e l'Europa. Nel 2023, il tasso di omicidi in Ecuador ha raggiunto un picco di 47 omicidi per 100.000 residenti, un aumento significativo rispetto ai sei omicidi per 100.000 residenti registrati cinque anni prima. Tuttavia, l'amministrazione di Noboa sottolinea che il numero di omicidi di quest'anno è inferiore rispetto al 2022.

