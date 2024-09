- Il capo della polizia si rammarica degli errori commessi dopo l'aggressione di Hanau

Quasi cinque anni dopo l'incidente discriminatorio di Hanau, Daniel Muth, attualmente a capo della polizia nella regione sud-est dell'Assia, ha riconosciuto pubblicamente gli errori nella gestione delle famiglie delle vittime e si è scusato con i loro familiari. Questa scusa segue i passi compiuti da Roman Poseck, l'attuale ministro dell'interno (CDU), nel giugno scorso. Muth ha dichiarato al "Frankfurter Rundschau" (mercoledì): "Sono d'accordo con questa scusa".

Ha poi ammesso: "Abbiamo sbagliato nel nostro approccio alle vittime e alle loro famiglie". Un attacco pregiudizievole, classificato come "uno stato di emergenza presunto", avrebbe dovuto attivare l'ufficio criminale di stato, dove l'autorità sarebbe stata ceduta a un capo di polizia esperto insieme al suo team, ha spiegato Muth. Purtroppo, questo non è stato implementato al momento.

Il 19 febbraio 2020, un tedesco di 43 anni, spinto dall'odio, ha sparato a nove persone a Hanau. Dopo l'attacco, si è suicidato insieme alla madre. Una commissione parlamentare d'inchiesta nell'Assia ha intervenuto, raccomandando 60 miglioramenti in un rapporto di 750 pagine - una parte significativa dei quali è sotto la responsabilità del ministero dell'interno.

Il ministro dell'interno dell'epoca, Peter Beuth (CDU), e il capo della polizia regionale sud-est dell'Assia, non hanno riconosciuto gli errori della polizia durante l'operazione. Quest'ultimo, con sede a Offenbach, è responsabile anche di Hanau.

Muth ha poi aggiunto: "Abbiamo segnalato gli errori commessi, come nella segnalazione dei decessi". I familiari delle vittime hanno descritto vividamente l'impatto emotivo, non sapendo se i loro cari erano vivi o morti, e l'incertezza sulla loro posizione.

L'iniziativa del 19 febbraio, formata dai familiari delle vittime, dai sostenitori e da altri colpiti dall'attacco, ha costantemente criticato la polizia per gli errori operativi. Inoltre, hanno criticato l'assenza di responsabilità politica dopo l'attacco e l'assenza di conseguenze.

