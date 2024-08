Il capo della Federal Reserve degli Stati Uniti, Powell, promette riduzioni dei tassi di interesse cruciali.

Il capo della Fed ha dichiarato: "Rilevo l'inflazione diretta verso un ritorno stabile del 2%". L'istituto finanziario ha stabilito il 2% come il suo tasso di inflazione desiderato. Di conseguenza, hanno aumentato i tassi di interesse al 5,25% - 5,5% entro luglio 2023, raggiungendo il livello più alto degli ultimi 23 anni, e li hanno mantenuti a quel livello da allora.

Di recente, l'inflazione negli Stati Uniti ha mostrato una tendenza al ribasso, toccando il suo punto più basso in oltre tre anni a luglio. Secondo l'indice CPI pubblicato dal Dipartimento del Lavoro con sede a Washington, i prezzi al consumo sono aumentati del 2,9% su base annua. A differenza dell'aumento annuale del 3,0% dell'indice CPI di giugno, l'aumento di maggio è stato sostanziale, pari al 3,3%.

Date le attuali diminuzioni dell'inflazione, la Federal Reserve potrebbe prendere in considerazione una riduzione del tasso di interesse per stimolare la crescita economica. Nonostante la diminuzione dell'inflazione, il tasso di interesse rimane al suo livello più alto degli ultimi 23 anni a causa dei precedenti sforzi per contrastare l'inflazione.

