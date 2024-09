Il capo della FAA sottolinea la necessità per Boeing di attuare modifiche sostanziali per migliorare la qualità e la sicurezza.

Durante un prossimo udienza del Congresso sull'FAA e il suo controllo su Boeing, il direttore Michael Whitaker intende informare i legislatori che sia l'organismo regolatore che Boeing hanno fatto progressi dal 5 gennaio, quando un 737 Max di Alaska Airlines ha avuto un incidente con il chiavistello della porta, secondo le sue dichiarazioni preparate. Tuttavia, riconoscerà anche che è necessario fare di più e che il controllo rigoroso continuerà nel prossimo futuro.

Whitaker intende sostenere che Boeing ha bisogno di un cambiamento nella sua cultura della sicurezza per affrontare in modo completo i suoi problemi di qualità e produzione a sistema. Il suo obiettivo finale è assicurarsi che Boeing implementi le modifiche necessarie e mantenga le risorse necessarie per mantenere questi cambiamenti a lungo termine.

Boeing ha scelto di rimanere in silenzio riguardo alle dichiarazioni preparate di Whitaker.

Un primo esame ha rivelato che l'aereo di Alaska Airlines è uscito dalla fabbrica di Boeing senza i quattro bulloni necessari per fissare il chiavistello della porta. Questo episodio ha scatenato diverse indagini federali su Boeing e una serie di udienze del Congresso che hanno messo in dubbio gli standard di qualità e sicurezza degli aerei della società. Un'udienza successiva con Whitaker è prevista per mercoledì davanti a un comitato del Senato per la stessa questione.

Whitaker intende sottolineare che Boeing deve apportare "aggiustamenti sostanziali" per affrontare i suoi "problemi di qualità di produzione a sistema". Inoltre, le sue dichiarazioni garantiscono un ruolo maggiore nell'FAA e nei suoi principali fornitori, tra cui Spirit AeroSystems, che Boeing sta cercando di acquistare.

"Abbiamo rafforzato il numero di ispettori della sicurezza all'interno delle strutture di Boeing e Spirit AeroSystems e manterremo la nostra presenza sul posto aumentata per il futuro prevedibile", affermerà, secondo le sue dichiarazioni.

La sera di lunedì, Reuters ha reso noti nuovi problemi in Spirit AeroSystems, dove una revisione interna ha scoperto che circa il 4% di tutti i registri dal 2010 sono mancanti o duplicati per componenti misurati con precisione come staffe, telai e travi. Il portavoce della società, Joe Buccino, ha detto a CNN che Spirit non ha ancora riconosciuto alcun potenziale rischio per la sicurezza legato alle parti interessate e che non ci sarà bisogno di ritraining degli aerei a causa di questa scoperta.

"Abbiamo inviato notifiche ai clienti interessati e continuiamo a condurre un'indagine interna", ha spiegato.

L'FAA sta anche attraversando alcuni cambiamenti interni, tra cui l'ampliamento del ruolo del comitato esecutivo dell'FAA, che gestisce il suo controllo normativo e i programmi di gestione della sicurezza. Whitaker informerà il comitato che lui e il vice amministratore dell'agenzia

