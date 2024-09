Concorsi di governo regionale o voti politici locali - Il capo della direzione, Schwarz, mette in guardia le "entità governative".

I risultati elettorali recenti in Sassonia e Turingia, secondo il presidente dell'Associazione degli Imprenditori di Meclemburgo-Pomerania Anteriore, Lars Schwarz, sono un riflesso del rapporto tra i partiti politici. "Il continuo scaricabarile delle forze politiche consolidate non giova a nessuno. Men che meno alla nostra democrazia e alla nostra reputazione all'estero", ha dichiarato Schwarz a Schwerin. Di conseguenza, sia i partiti al governo che quelli all'opposizione a Berlino, nonché molte autorità statali, condividono la responsabilità per l'aumento delle fazioni estremiste e di sinistra.

In Turingia, l'estrema destra Alternativa per la Germania (AfD) si è affermata come forza dominante per la prima volta in un'elezione statale domenica. In Sassonia, il partito estremista di destra, così etichettato dai servizi di intelligence di entrambi gli stati, ha ottenuto un vicino secondo posto, perdendo di misura contro l'Unione Cristiano-Democratica (CDU). Il "Bündnis Sahra Wagenknecht" (BSW), una fazione scissionista della Sinistra, ha ottenuto risultati considerevoli a due cifre senza alcuna base precedente. Entrambi gli stati federali si aspettano trattative di coalizione complesse.

Schwarz promuove una genuina competizione per soluzioni migliori

Schwarz ha visto i risultati elettorali come un campanello d'allarme. "Chiedo a tutti i partiti del governo: non fate delle questioni divisive il punto focale della competizione politica. Smettere di dettare ciò che gli altri dovrebbero o non dovrebbero fare. È ora di una genuina competizione per produrre migliori soluzioni per il futuro del nostro Paese - dura sulla sostanza, ma equa nel tono", ha insistito il presidente dell'associazione degli imprenditori.

L'economia ha sofferto per un po' a causa della politica fallita e della comunicazione scarsa a livello federale e statale. "Non possiamo più permetterci lo status quo", ha sottolineato Schwarz.

I risultati elettorali valutati diversamente

La presidente del Meclemburgo-Pomerania Anteriore e presidente del SPD, Manuela Schwesig, ha trovato i risultati elettorali in Sassonia e Turingia, in particolare il forte sostegno all'AfD, "inquietanti". La leadership statale dei Verdi ha espresso sentimenti simili.

Il presidente della CDU Daniel Peters è stato soddisfatto delle prestazioni del suo partito, ma si aspetta che le trattative di coalizione a Erfurt e Dresda saranno estremamente complesse. Si è astenuto dal commentare le discussioni future: "I miei colleghi della CDU in Sassonia e Turingia non hanno bisogno del mio consiglio", ha detto.

Il presidente della AfD Leif-Erik Holm ha descritto i risultati in Sassonia e Turingia come un evento politico sismico. Il desiderio dei cittadini per una politica diversa non può più essere ignorato. Non hanno votato per l'AfD per protesta, ma per convinzione.

I risultati elettorali in Sassonia e Turingia sono stati criticati duramente da alcuni politici, che li vedono come un riflesso della politica divisiva. Schwarz, however, sees the results as a call for genuine competition and better solutions.

