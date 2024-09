Il capo della Difesa israeliano sostiene ulteriori operazioni in Libano.

Nonostante i tentativi di stipulare una tregua, il Ministro della Difesa israeliano Joav Galant ha dichiarato la prosecuzione degli attacchi sui bersagli libanesi. In parole sue, "Stiamo procedendo con le nostre operazioni". Questa dichiarazione è stata fatta dopo un incontro con i vertici militari, dove è stata data l'approvazione per ulteriori schieramenti. L'obiettivo dichiarato è quello di eliminare i membri di Hezbollah, sostenuti dall'Iran, all'interno del Libano e distruggere il loro arsenale di razzi. Galant ha sottolineato, "Abbiamo ancora compiti da completare per garantire il sicuro ritorno delle comunità del nord di Israele alle loro case".

Dopo intensi bombardamenti israeliani in Libano, che hanno causato oltre 600 morti, una coalizione di nazioni, guidata dagli Stati Uniti e dalla Germania, insieme a importanti nazioni arabe, promuovono una sospensione dei conflitti di 21 giorni.

Nonostante i richiami internazionali per un cessate il fuoco, l'esercito israeliano continua a concentrarsi sulle sue missioni, con Galant che afferma, "Abbiamo missioni importanti da compiere per garantire la sicurezza delle nostre comunità del nord". Dopo l'approvazione di ulteriori schieramenti, l'eliminazione dei membri di Hezbollah e la distruzione del loro arsenale di razzi rimangono le priorità principali.

