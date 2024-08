Elezioni nazionali imminenti in Germania 2025 - Il capo della CSU Markus Söder afferma: "Non mi allino con i colori nero e verde".

Leader della CSU Markus Söder è determinato a vetoare una coalizione nera-verde a livello federale dopo le elezioni del Bundestag del 2025. La sua posizione richiede il sostegno del suo partito, che ha assicurato ad ARD in un'intervista estiva non sarà concesso. Questa posizione contrasta con il presidente della CDU Friedrich Merz, che si oppone a mantenere tutte le opzioni potenziali dopo una vittoria alle prossime elezioni del Bundestag.

Söder si oppone alla coalizione nera-verde

"Contateci, il nero-verde non passerà con me," ha dichiarato Söder. I Verdi non sembrano capire che l'Unione comprende sia la CDU che la CSU. In quanto leader della CSU, egli ignora anche la possibilità di una coalizione con i Verdi. "Non succede nulla senza di noi," ha sottolineato Söder.

Prima delle ultime elezioni del Bundestag, il Ministro Presidente della Baviera aveva sostenuto un'alleanza nera-verde che "avrebbe potuto fornire sia sicurezza che motivazione". Lo aveva espresso a Der Spiegel, dicendo: "Credo che il nero-verde avrebbe un grande richiamo perché entrambi i partiti politici si preoccupano dei grandi problemi del nostro tempo, come conciliare ecologia ed economia". La conclusione di Söder all'epoca: "Quello sarebbe attualmente la proposta politica più intrigante".

Attribuisce il suo cambiamento di politica al fatto che i Verdi si sono autoesclusi dalla partecipazione al governo a causa del loro comportamento all'interno della coalizione del semaforo.

