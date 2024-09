Il capo della CDU, Voigt, esprime ottimismo per una maggioranza sicura in Turingia.

Secondo Voigt, per lui, si tratta di affrontare nuovamente le genuine preoccupazioni del popolo della Turingia. Ha citato lo sviluppo economico, le politiche educative e la sicurezza interna come aree chiave. Secondo gli ultimi sondaggi, l'AfD domina in Turingia. Sembra incerto un'ampia maggioranza per la attuale coalizione rosso-rosso-verde, guidata dal Ministro Presidente Bodo Ramelow (Sinistra), sulla base di questi sondaggi.

Nelle prossime elezioni per il Landtag, il forte risultato dell'AfD secondo i sondaggi potrebbe influire sul panorama politico. Qualunque sia il risultato delle elezioni, Voigt ha sottolineato il suo impegno nel affrontare i problemi della Turingia legati all'economia, all'istruzione e alla sicurezza.

