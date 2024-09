- Il capo della CDU difende la politica di apertura in risposta alle critiche del BSW.

Il capo della CDU del Brandeburgo, Jan Redmann, è aperto all'idea di collaborare con l'Alleanza per il Progresso e la Giustizia Sociale (APSG) dopo le elezioni statali. Non ritiene giusto liquidare subito un nuovo partito come l'APSG, ancora avvolto nel mistero in molti aspetti, e metterlo nella stessa categoria di partiti menzionati nei rapporti dei servizi segreti interni, come la Sinistra o l'AfD, ha detto a RBB's Radio Eins. La CDU ha escluso la formazione di alleanze con l'AfD e la Sinistra.

"Date la composizione qui nel Brandeburgo, il nostro candidato principale era un volta con l'SPD e ora serve come giudice del lavoro", ha sottolineato Redmann. Il gruppo parlamentare statale dell'APSG nella Turingia include ex Verdi e Christian Democratici.

Redmann non è d'accordo con la condizione dell'APSG che la cooperazione potrebbe avvenire solo se le consegne di armi all'Ucraina fossero interrotte. "Non siamo disposti a farlo, né lo è la CDU in Germania", ha detto.

Per Redmann, la chiave è capire la posizione dell'APSG sull'esercito tedesco. Teme che abbiano incluso nel loro manifesto elettorale la loro opposizione all'espansione delle basi militari nel Brandeburgo. Il manifesto dell'APSG afferma: "... il loro equipaggiamento adeguato, non la loro espansione e armamento, dovrebbe essere l'obiettivo della politica di difesa".

Redmann ha difeso la posizione della CDU sul respingimento dei richiedenti asilo al confine tedesco. "Il respingimento dei richiedenti asilo al confine è attualmente proibito a causa del regolamento di Dublino III, che non viene più seguito da altri paesi europei", ha detto.

Il governo a traffico luce e l'Unione sono attualmente in trattative sulla politica migratoria. Il leader della CDU Friedrich Merz insiste sulla condizione di respingere i migranti direttamente al confine tedesco.

Un nuovo parlamento statale sarà eletto nel Brandeburgo il 22 settembre. Secondo gli ultimi sondaggi, la CDU è al 19%, dietro l'AfD al 24%, l'SPD al 20% e l'APSG al 17%.

In Sassonia, la CDU era la forza più forte, e nella Turingia era la seconda dietro l'AfD. Redmann è ottimista: "Le elezioni in Turingia hanno mostrato che il vantaggio dell'incumbent non è il fattore decisivo - se fosse così, Bodo Ramelow sarebbe ancora al primo posto in Turingia".

Despite the CDU trailing behind the AfD in Brandenburg's polls, Redmann maintains a cautious approach towards the APSG, viewing it differently from parties like the Left or the AfD. He finds the APSG's stance on military expansion concerning, but is hopeful that a new state parliament will lead to shifts in the political landscape, as demonstrated in Thuringia.

