- Il capo della CDU dichiara di non collaborare più con la sinistra.

Nonostante le complesse trattative per la formazione della coalizione previste dopo le elezioni nell'Est, il capo della CDU nel Baden-Württemberg, Manuel Hagel, rimane fermo sulla posizione del suo partito nei confronti della Sinistra. "Per noi, dopo il voto, è la stessa cosa di prima: nessun lavoro di squadra con l'AfD o la Sinistra," ha dichiarato all'agenzia di stampa tedesca.

Tuttavia, si astiene dal fornire consigli a chi è al potere in Sassonia e Turingia. "Proprio come non ci facciamo dettare cosa fare dagli esterni nel Baden-Württemberg, non lo faremo ora," ha aggiunto. Nella Turingia, la CDU potrebbe dipendere dai voti della Sinistra per formare un governo, secondo i risultati delle elezioni.

Hagel è meno esplicito riguardo a un'alleanza con Sahra Wagenknecht, cruciale per la formazione del governo della CDU senza l'AfD in Sassonia e Turingia. "La BSW non è esattamente un partner da favola per i cristiano-democratici," ha chiarito. Tuttavia, non si tratta di sogni, ma di creare un governo stabile per gli stati. L'alleanza rimane avvolta nel mistero, quindi deve essere chiarita e valutata in Sassonia e Turingia se si può creare una base di fiducia affidabile.

La formazione del governo si annuncia complicata in Turingia e Sassonia dopo le elezioni di domenica. In linea con la risoluzione della incompatibilità del partito federale, la CDU non può allearsi né con l'AfD né con la Sinistra. Tuttavia, la BSW è esente da questa regola.

La CDU ambisce a ottenere la posizione di Ministro Presidente in entrambi i Sassonia e Turingia. In Sassonia, i cristiano-democratici, guidati dal Ministro Presidente Michael Kretschmer, si sono affermati come la forza più forte. In Turingia, l'AfD, guidata da Björn Höcke, è in testa ma non ha un potenziale partner di coalizione.

Il leader della CDU nello stato della Turingia, Mario Voigt, ha inizialmente rifiutato di confermare se un governo guidato da lui sarebbe stato tollerato dalla Sinistra. In Sassonia, una coalizione di CDU, BSW e SPD avrebbe la maggioranza.

