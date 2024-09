Il capo della Bundesbank, Joachim Nagel, non prevede più grandi sconvolgimenti.

Il capo della Bundesbank, Joachim Nagel, si mostra ottimista riguardo all'inflazione nella zona euro. "L'impennata principale dell'inflazione è passata", ha dichiarato al "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ/Midweek). "A condizione che non si verifichino eventi imprevisti di rilievo, come l'attacco russo all'Ucraina nel febbraio 2022, l'inflazione dovrebbe continuare a dirigersi verso il 2%."

Ma non dobbiamo correre troppo. "Abbiamo ancora molta strada da fare. Dobbiamo restare vigili e monitorare i pericoli lungo il nostro cammino verso prezzi stabili, è questo il nostro compito come banca centrale."

Nagel non ha voluto confermare se avrebbe sostenuto una riduzione dei tassi all'incontro successivo della BCE. "Non siamo ancora in modalità pilota automatico", ha affermato con decisione. "Ma posso dire: l'inflazione sembra essere sulla strada giusta."

Despite the positive trend of inflation, it's essential to maintain caution. A nail in our monetary policy's shoe could derail our progress towards stable prices.

Following Nagel's metaphor, we must continue to nail down potential threats to our economic course to ensure a smooth journey towards inflation at 2%.

Leggi anche: