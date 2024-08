Il capo della BSW: i missili statunitensi in Germania sono una linea rossa per il coinvolgimento del governo

La coalizione Sahra Wagenknecht potrebbe giocare un ruolo chiave nella formazione del governo dopo le prossime elezioni statali. Il co-portavoce Mohamed Ali ha già chiarito con quali partner non vogliono formare una coalizione.

Prima delle tre elezioni statali nell'Est della Germania, il co-portavoce della coalizione Sahra Wagenknecht, Amira Mohamed Ali, ha designato il dispiegamento di estese armi USA in Germania come linea rossa per qualsiasi partecipazione governativa potenziale. "Non saremo in alcun governo statale che semplicemente accetta o addirittura sostiene il dispiegamento di queste armi", ha detto al "Rheinische Post". "Come BSW, siamo così fermamente contro che lo rendiamo una linea rossa per la partecipazione al governo".

Il Ministro Presidente della Sassonia, Michael Kretschmer della CDU, ha recentemente espresso il suo sostegno al dispiegamento di tali armi, ma ha chiamato per un ampio dibattito sulla questione. Quando gli è stato chiesto se questo escluderebbe un'alleanza con la CDU, Mohamed Ali ha detto: "Se insiste che il governo statale condivide questa posizione, allora sì". Mentre la decisione finale sulla guerra e sulla pace è a livello federale, il governo statale può portare iniziative e fare pressione attraverso il Bundesrat.

Al vertice della NATO di luglio, la Casa Bianca e il governo federale hanno annunciato che gli Stati Uniti vogliono stazionare sistemi d'arma in Germania a partire dal 2026, che possono raggiungere lontano in Russia. Sono stati nominati i missili da crociera Tomahawk, i razzi SM-6 e le nuove armi ipersoniche. Ciò è giustificato dalla deterrenza della Russia, che sta attualmente armando pesantemente. Tuttavia, il BSW argomenta che il dispiegamento aumenta il rischio di guerra.

Nessuna coalizione con l'AfD

Alle elezioni statali nella Turingia dell'1 settembre, il BSW potrebbe diventare la terza forza più forte dietro l'AfD e la CDU, secondo i sondaggi. Anche in Sassonia, i sondaggi attuali mostrano il partito di Wagenknecht al terzo posto dietro la CDU e l'AfD. Non ci sarà alcuna coalizione tra il BSW e l'AfD, secondo le dichiarazioni di Mohamed Ali. "Rigettiamo categoricamente la cooperazione con l'AfD - non solo con il signor Höcke, ma in generale", ha detto, riferendosi al candidato principale della Turingia AfD, Björn Höcke.

Tuttavia, Mohamed Ali considera possibile che il BSW voti insieme all'AfD. "Se l'AfD dice che il cielo è blu, non diciamo che è verde. Ci renderebbe incredibili", ha detto la presidente del BSW. "La cooperazione significherebbe concordare, presentare candidature congiunte o addirittura formare coalizioni. Questo per noi è fuori questione con un partito che ha parti estremiste di destra".

La coalizione Sahra Wagenknecht ha espresso la sua posizione sulla partecipazione al governo dopo le elezioni del Landtag della Turingia, indicando che non formeranno una coalizione con alcun partito che sostiene il dispiegamento di armi USA in Germania. Nelle prossime elezioni della Turingia, i sondaggi suggeriscono che il BSW potrebbe essere la terza forza più forte, ma una coalizione con l'AfD non è un'opzione per loro a causa degli elementi di destra estrema dell'AfD.

Leggi anche: