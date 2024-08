- Il capo della BSW dichiara la nomina di un nuovo primo ministro.

In Turingia, se CDU's candidato principale Mario Voigt non dovesse ottenere i voti del BSW in un'elezione per il presidente del ministero, è improbabile che lo appoggino se il loro partito finisse sotto il partito di Wagenknecht nel giorno delle elezioni. Secondo Katja Wolf, candidato principale del BSW in Turingia, "Se lo superiamo, le norme democratiche prevedono: La forza dominante nella coalizione fa la proposta di personale". Tuttavia, in una situazione in cui la CDU superasse il BSW e avessero fatto progressi significativi nelle trattative e nella formazione della coalizione, Wolf potrebbe immaginare di scegliere Voigt come presidente del ministero.

Le elezioni per i parlamenti regionali si terranno in Turingia e Sassonia domenica. I dati dei recenti sondaggi suggeriscono una lotta serrata per il secondo posto tra CDU e il partito di Wagenknecht. Con l'AfD potenzialmente in testa, nessun altro partito è disposto a entrare in una coalizione con loro. L'AfD, che l'Ufficio per la Protezione della Costituzione dello stato considera estremista di destra, potrebbe quindi avere il diritto di formare un governo. Recentemente, il BSW ha ottenuto punteggi tra il 17 e il 20 percento, mentre la CDU si è attestata tra il 21 e il 23 percento.

Wolf ribadisce con fermezza di non voler entrare in una coalizione con l'AfD, ma non esclude la possibilità di allearsi con il partito di Sinistra, guidato dall'attuale presidente del ministero della Turingia, Bodo Ramelow. Secondo lei, "Le possibilità dipendono dai risultati delle elezioni. Non credo che sia impossibile se possiamo garantire insieme una maggioranza stabile in Turingia".

