- Il capo della BSW della Turingia ha espresso: "La governante dell'automobile non ha l'autorità suprema".

La candidata alla guida del BSW in Turingia, Katja Wolf, ha smentito l'idea che la fondatrice del partito Sahra Wagenknecht stia interferendo eccessivamente negli affari dell'associazione statale della Turingia. "No, non decide tutto lei, e sa che si tratta della Turingia, e riconosce che siamo un'associazione forte, e ovviamente ci sono protocolli politici", ha dichiarato Wolf durante il programma mattutino della ZDF.

Riguardo alla dichiarazione di Wagenknecht di voler essere inclusa nei negoziati di coalizione in caso si verificassero in Sassonia o Turingia, Wolf ha sottolineato l'importanza della stretta collaborazione. "E sarebbe assurdo non utilizzare le sue capacità". Le elezioni per un nuovo parlamento della Turingia sono previste per il 1º settembre.

L'associazione nazionale ha i suoi protocolli politici, che Sahra Wagenknecht riconosce quando interagisce con l'associazione statale della Turingia. È importante utilizzare le capacità di Wagenknecht nei negoziati di coalizione, qualora si verifichino, poiché è una figura di spicco nell'associazione nazionale.

Leggi anche: