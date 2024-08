- Il capo della Bayer Carro si scusa per aver criticato Eberl

Il CEO di Bayer Leverkusen, Fernando Carro, ha duramente criticato il Bayern Monaco in un gesto inusuale riguardo alla trattativa per il calciatore della nazionale Jonathan Tah, per poi scusarsi rapidamente. "Sono una persona emotiva. Le dichiarazioni su Max Eberl sono state fatte in uno scambio informale con i tifosi del Bayer 04. Che siano state riprese e amplificate in questa forma non era intenzionato. Ma non cambia il fatto che mi scuso per la dichiarazione", ha detto Carro a "Bild".

In precedenza, "Kicker" aveva riferito che Carro aveva detto di Eberl, direttore sportivo del Bayern, durante un incontro con i tifosi allo stadio BayArena martedì sera: "Be', non penso nulla di Max Eberl, assolutamente nulla. E non negozierei con lui".

La questione riguarda il lungo stallo sulla Tah. Il difensore centrale di 28 anni, il cui contratto con i campioni in carica scadrà nell'estate del 2025, è ancora in forza a Leverkusen. Si dice che ci sia un accordo pressoché completo tra i club sulle modalità e sulla cifra del trasferimento, 25 milioni di euro più bonus.

La condizione: il Bayern Monaco deve vendere prima un giocatore. Anche se i trasferimenti di Matthijs de Ligt e Noussair Mazraoui per un totale di circa 60 milioni di euro al Manchester United sono stati ufficialmente confermati, i campioni in carica non sembrano più interessati all'ingaggio di Tah.

Questa è una situazione difficile per il Bayer. Carro aveva già detto a "Bild" qualche giorno fa: "Dobbiamo tenere d'occhio le modalità di un trasferimento e il tempo. Non ce n'è molto, perché dobbiamo anche poter reagire".

