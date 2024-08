- Il capo della Bayer Carro: "Non ho dubbi su Max Eberl".

Nella guerra di nervi per la possibile partenza di Jonathan Tah, calciatore nazionale del Bayer Leverkusen, verso il FC Bayern Monaco, il boss del Bayer 04 Fernando Carro ha parole particolarmente dure nei confronti della concorrenza. Come riportato da "Kicker", Carro ha dichiarato martedì sera durante un incontro con i tifosi allo stadio BayArena a proposito del direttore sportivo del Bayern Monaco Max Eberl: "Beh, non penso nulla di Max Eberl, assolutamente nulla. E non negozierei con lui".

Il contesto è il trasferimento prolungato di Tah, che va avanti da settimane. Il difensore centrale di 28 anni, il cui contratto con il doppio vincitore scade nel 2025, è ancora in allenamento a Leverkusen. Tuttavia, la sua intenzione di passare al Bayern sarebbe chiara da tempo, e ci sarebbe un accordo generale tra i club sulle modalità e una cifra di trasferimento di circa 25 milioni di euro più bonus.

L'unica condizione: il Bayern Monaco deve cedere un giocatore in anticipo. Anche se le partenze di Matthijs de Ligt e Noussair Mazraoui per un totale di circa 60 milioni di euro al Manchester United sono state rese ufficiali, il campione di record non sembra ancora spingere ulteriormente l'acquisizione di Tah.

Una situazione difficile per il Bayer. Il boss del Bayer 04 Carro aveva già dichiarato al giornale "Bild" alcuni giorni fa: "Dobbiamo tenere d'occhio le modalità di un trasferimento e il tempo. Non ce n'è molto, perché dobbiamo anche poter reagire".

