Il capo della BASF è desideroso di tagliare i costi ma è pronto a sprecare enormi somme.

Nonostante il rallentamento economico che colpisce anche giganti come BASF, il nuovo CEO Markus Kamieth sta spingendo per ingenti investimenti per migliorare e espandere il sito di Ludwigshafen. In un'intervista con "Handelsblatt", ha espresso la sua meraviglia per il 78% delle strutture considerate pronte per il futuro, definendolo impressionante. Nei prossimi anni, BASF prevede di investire miliardi per conservare, aggiornare e espandere la sua sede in risposta alla flessione economica globale.

Simultaneamente, c'è la necessità di tagliare i costi. Entro il 2026, le spese di Ludwigshafen dovrebbero diminuire di 1,1 miliardi di euro, che costituisce quasi la metà dell'obiettivo globale di risparmio di 2,1 miliardi di euro. Nonostante i discorsi su possibili chiusure di impianti a causa dell'incompetenza, che riguarda anche Ludwigshafen, i licenziamenti per motivi operativi sono stati esclusi almeno fino al 2025.

In linea di principio, secondo Markus Kamieth, non ci sono problemi nel considerare un nuovo accordo di localizzazione. Tuttavia, dovrebbe allinearsi con la strategia di BASF che si concentra sui risparmi aggiuntivi, oltre agli investimenti. Resta fiducioso che ciò possa essere ottenuto in collaborazione con la forza lavoro. Se un accordo di localizzazione che simboleggia "più snello ma più forte" emerge, lo sostiene completamente.

