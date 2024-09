Il capo del settore della Difesa della Boeing, Ted Colbert, si dimette.

Il costruttore di aerei ha annunciato che Ted Colbert, a capo di Boeing Defense, Space & Security (BDS), lascerà il suo incarico, con Steve Parker che assumerà la guida ad interim fino all'assegnazione di un nuovo sostituto. Il CEO di Boeing, Kelly Ortberg, ha reso pubblica questa informazione venerdì, dichiarando che Parker avrebbe immediatamente preso il controllo delle operazioni BDS.

Ortberg ha elogiato i 15 anni di servizio di Colbert presso The Boeing Company, sottolineando i suoi contributi nel supportare i clienti, i dipendenti e le comunità, in particolare durante questo periodo cruciale per il ripristino della fiducia dei clienti e il mantenimento degli standard elevati.

Boeing sta attualmente affrontando difficoltà finanziarie, dopo aver annunciato licenziamenti a causa di uno sciopero che ha coinvolto più di 32.000 dei suoi lavoratori. Questo passo fa parte di un tentativo di risparmiare denaro.

L'unità Defense, Space & Security di Boeing ha registrato una perdita di 913 milioni di dollari nell'ultimo trimestre, in aumento rispetto ai 527 milioni di dollari registrati nello stesso periodo dell'anno precedente. La perdita annuale del 2023 ha raggiunto i 1,8 miliardi di dollari, in calo rispetto ai dati del 2022. Tuttavia, sia la perdita del secondo trimestre che la perdita annuale del 2023 hanno superato l'importo perso dall'unità di aeromobili commerciali in difficoltà di Boeing nei periodi corrispondenti.

Le azioni di Boeing hanno chiuso la giornata di venerdì con un calo di circa il 1%, registrando una perdita totale di circa il 41% per l'anno.

