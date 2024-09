Il capo del programma nucleare iraniano esprime il desiderio di un incontro faccia a faccia con il leader dell'AIEA, Grossi, a Teheran.

Iran è atteso per accogliere il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) per la prima volta dopo molto tempo, secondo quanto dichiarato dal capo iraniano dell'atomo. "Rappresentanti di entrambe le parti hanno discusso questa questione e, una volta sincronizzati i piani, Rafael Grossi è invitato a visitare l'Iran", ha dichiarato Mohammad Eslami, a capo dell'organizzazione atomica iraniana. Questa visita segnerà anche il primo incontro tra Grossi e il nuovo presidente moderato dell'Iran, Massoud Rajavi. La data del viaggio di Grossi in Iran non è stata ancora confermata. L'AIEA non ha ancora commentato i dettagli della possibile visita.

Nel 2015, l'Iran ha accettato di ridurre significativamente le sue attività nucleari in cambio del sollevamento delle sanzioni internazionali. Tuttavia, l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è ritirato da questo accordo nel 2018, portando l'Iran ad aumentare le sue strutture nucleari e a ridurre la cooperazione con l'AIEA. Questo ha portato a una grave crisi economica per il paese a causa di ulteriori sanzioni.

Di recente, Grossi ha espresso preoccupazione per il livello crescente di uranio altamente arricchito in Iran. Inoltre, è deluso dal fatto che Teheran non stia comunicando con l'AIEA riguardo ad alcune attività nucleari passate non spiegate. Non ci sono state discussioni dal momento dell'elezione di Rajavi a inizio luglio. Inoltre, l'Iran non sta permettendo ai vecchi ispettori dell'AIEA di entrare nei suoi confini.

Durante la campagna per le elezioni, Rajavi ha sottolineato la sua intenzione di riprendere i negoziati con il mondo occidentale con l'obiettivo di porre fine alle sanzioni internazionali contro l'Iran. Secondo gli esperti, un viaggio di Grossi a Teheran potrebbe segnare l'inizio di questi negoziati. Rajavi è anche previsto per partecipare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York alla fine di settembre.

Eslami è stato citato dal quotidiano "Hamshahri" come dicendo: "Le ispezioni dell'AIEA sono in corso e il numero di ispettori dell'AIEA è stato aumentato". Tuttavia, l'Iran si riserva il diritto di scegliere quali ispettori sono ammessi e non cederà a nessuna pressione.

I negoziati per il ripristino dei negoziati nucleari tra l'Iran e il mondo occidentale, come menzionato dal presidente Massoud Rajavi, potrebbero essere avviati con la visita di Rafael Grossi in Iran. Dopo le loro discussioni, i rappresentanti di entrambe le parti hanno invitato Grossi a visitare l'Iran, suggerendo possibili negoziati durante la sua visita.

Leggi anche: