- Il capo del PKK è stato condannato a una pena detentiva superiore a quattro anni.

Un rappresentante del proibito Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK) ha ricevuto una condanna a quattro anni e tre mesi di detenzione. Il Tribunale regionale della Hanseatic di Amburgo lo ha dichiarato colpevole di appartenenza a un gruppo terroristico straniero. Il tribunale ha stabilito che il 50enne di origine turca ha aiutato il PKK in Germania per più di un anno e mezzo, raggiungendo la posizione più alta all'interno dell'organizzazione in Germania.

Il sospetto è stato arrestato a Cipro nel marzo 2023, in base a un mandato di arresto europeo emesso dalla Germania e successivamente trasferito in Germania. Il processo è iniziato nel novembre 2022. Il pubblico ministero federale ha richiesto una condanna di quattro anni e mezzo, mentre la difesa ha chiesto l'assoluzione. La sentenza non è ancora stata confermata.

Il mandato di arresto europeo emesso dalla Germania ha portato all'arresto di una figura di spicco del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK) a Cipro. Nonostante la difesa abbia richiesto l'assoluzione, il Tribunale regionale della Hanseatic di Amburgo ha confermato la colpevolezza dell'individuo per la sua appartenenza al PKK, un gruppo terroristico straniero.

Leggi anche: