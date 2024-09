- Il capo del PEN si dimette per motivi di salute.

Il direttore del PEN Center Germany, Jose F.A. Oliver, si dimette a causa di problemi di salute. È stato istituito un team per trovare il suo sostituto, come dichiarato dal PEN Center Germany a Darmstadt. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulla partenza. Oliver ha assunto la presidenza di questo gruppo letterario lo scorso ottobre 2022.

Situato a Darmstadt, il PEN Center Germany è riconosciuto dall'acronimo Poeti, Saggi, Romanzieri. Con un secolo di storia alle spalle, l'associazione si impegna per la letteratura, la libertà di parola e la comprensione globale.

Nel 2022, sono emerse alcune controversie interne, portando alla nascita di una seconda sede, il PEN Berlin, a causa di intense divergenze sulle tattiche di leadership dei vertici del gruppo letterario. A livello internazionale, oltre 140 comunità si uniscono sotto l'ombrello del PEN.

