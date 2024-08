Il capo del partito Wissler: ha stranamente trascurato il potenziale pericolo del BSW verso il settore di sinistra

Sahra Wagenknecht, ex-capofazione del partito di Sinistra, fonda BSW in autunno 2023, portando via i suoi sostenitori. Wissler, attuale leader del partito di Sinistra, ora dice: Era qualcosa che potevamo aspettarci.

Janine Wissler, attuale leader del partito di Sinistra, guarda indietro con rimpianto e vorrebbe che la scissione dell'Alleanza di Sahra Wagenknecht (BSW) fosse avvenuta prima. In un lungo pezzo pubblicato sulla rivista online del partito, ha espresso: "Con la conoscenza di oggi, credo che la separazione avrebbe dovuto essere sostenuta molto prima". Ha aggiunto: "Vorrei poter dire di non averlo saputo, ma non è così".

I segnali di questo esito erano stati segnalati "molti anni fa", ha spiegato Wissler. "Sono stata d'accordo con le critiche sostanziali nei confronti di Wagenknecht e compagni, ma non ho riconosciuto la minaccia per il partito all'epoca", ha ammesso.

Al momento della sua elezione come presidente del partito nel 2021, ancora credeva "che la Sinistra potesse mantenere l'unità e integrare molti aspetti in questo partito variegato". Solo in seguito si è resa conto "che non c'è più un terreno comune".

"Il partito indebolito dall'interno per anni"

Infine, Wissler si è lamentata "il nostro partito è stato indebolito dall'interno e attraverso attacchi dei media per anni". L'impatto della scissione, ha detto, "è stato catastrofico tanto quanto previsto".

BSW è riuscita a superare la Sinistra nelle elezioni europee di giugno a livello nazionale. Inoltre, nelle elezioni di settembre per le elezioni statali della Turingia, Sassonia e Brandeburgo, BSW si sta comportando bene, addirittura in modo significativo. Secondo i sondaggi nazionali, BSW di solito ottiene l'otto o il dieci percento, mentre la Sinistra rimane sotto il cinque percento.

