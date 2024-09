Rifiuti ai checkpoint delle frontiere - Il capo del Partito Socialdemocratico si oppone fermamente all'ultimatum per la migrazione

All'interno del SPD, la proposta dell'Unione di "respingimenti" alle frontiere come prerequisito per i dialoghi con la coalizione del semaforo sta incontrando critiche. "Abbiamo già avviato un pacchetto di sicurezza all'interno della coalizione del semaforo e ora ci sono richieste dall'Unione. Stiamo esaminando se sono allineate", ha commentato il capo del partito Lars Klingbeil su RTL "Morning Start". "Tuttavia, non dovremmo esternalizzare queste trattative con richieste o ultimatum."

Il leader della CDU Friedrich Merz ha dichiarato dopo l'incontro sulla migrazione e sulla sicurezza interna che i paesi guidati da CDU e CSU avrebbero partecipato solo a ulteriori discussioni se le persone fossero respinte ai confini della Germania. "Se il governo federale non lo fa, non siamo disponibili per il proseguimento di questi discussioni." Merz non ha partecipato alle consultazioni private. Rappresentanti della coalizione del semaforo, dei paesi e dell'Unione hanno partecipato.

La politica verde Irene Mihalic ha commentato ai quotidiani del gruppo Funke che respingere i richiedenti asilo ai confini non è legale secondo il diritto europeo, poiché si applica il regolamento di Dublino e lo stato membro competente deve essere identificato durante la procedura di asilo. "Questo è spesso difficile e pratico da attuare ai confini."

Il capo dell'ufficio parlamentare della CDU/CSU, Thorsten Frei, ha sostenuto che il rimpatrio delle persone direttamente ai confini era compatibile con la legge. Si è riferito all'articolo 72 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che garantisce la competenza degli stati membri dell'UE per mantenere l'ordine pubblico e la sicurezza interna.

Mihalic ha risposto che invocare questo articolo era "forzato". "Lo stato di emergenza nazionale ha un ambito molto limitato secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE e non è mai stato legalmente verificato." Legalmente fattibile, a suo parere, sarebbe solo la modifica delle leggi europee come il regolamento di Dublino.

Secondo le regole di Dublino, il paese in cui un migrante arriva in Europa è generalmente responsabile per la procedura di asilo. "Anche se le regolamentazioni dell'UE sono insoddisfacenti, sono sempre migliori per la Germania dei tentativi nazionali isolati", ha detto Mihalic.

I comuni, quindi, stanno promuovendo un ruolo nei negoziati trasversali. "Perché i comuni sono centri di integrazione", ha affermato André Berghegger, capo dell'ufficio dell'associazione delle città e dei comuni, su radio tedesca. Qui molte persone sono ospitate, assistite e integrate.

L'afflusso deve diminuire, i comuni sono ai limiti della capacità, ha sottolineato Berghegger. Gli alloggi sono pieni, il personale è limitato e l'integrazione dei volontari è esaurita. Sono necessari miglioramenti, inclusi miglioramenti nelle espulsioni.

Markus Lewe, presidente dell'associazione tedesca delle città, ha concordato che il governo federale e i paesi dovrebbero migliorare specificamente la protezione contro il terrore e la violenza in Germania. "I rifugiati dovrebbero essere espulsi se hanno commesso un crimine con armi. Le procedure di Dublino devono anche diventare più rapide e semplici."

L'associazione tedesca dei distretti ha richiesto un cambiamento nella politica migratoria in una dichiarazione posizionale. La capacità di accoglienza e integrazione dei comuni è esaurita, ha sostenuto. Pertanto, un "stringente limite all'immigrazione irregolare è urgentemente necessario". L'associazione ha accolto il pacchetto di sicurezza presentato dal governo federale alla fine di agosto - anche se mancava un concetto completo per una politica migratoria fondamentalmente diversa. In questo concetto, l'associazione dei distretti ha suggerito, tra le altre cose, l'eliminazione dello status di protezione sussidiaria per i rifugiati, l'aumento del numero di espulsioni - anche in Siria e Afghanistan - e il mantenimento dei controlli alle frontiere.

La politica di sinistra Sahra Wagenknecht ha concluso con commenti devastanti, "Quello era evidentemente non un summit sulla migrazione, ma un summit di lavoratori refrattari." Ha chiamato per l'adozione delle proposte dell'associazione dei distretti. "Dopo questo summit, sembra chiaro: i numeri non diminuiranno significativamente e la situazione continuerà a peggiorare fino alle elezioni federali", ha detto Wagenknecht.

Il politico FDP Joachim Stamp ha richiesto l'eliminazione dei benefici sociali per tutti coloro che sono soggetti a espulsione. "Coloro che sono immediatamente soggetti a espulsione dovrebbero ricevere solo un biglietto per il volo di ritorno e un modesto aiuto all'arrivo nel paese di destinazione", ha detto l'ex ministro dell'integrazione del NRW all'agenzia stampa tedesca. Stamp, che serve come inviato speciale del governo federale per gli accordi migratori, ha dichiarato di esprimere la sua opinione indipendentemente dal suo ufficio.

L'UE, in quanto entità collettiva, potrebbe avere opinioni diverse sul controllo delle frontiere e sull'accoglienza dei richiedenti asilo, che potrebbero potenzialmente entrare in conflitto con le proposte attuali all'interno dei partiti politici tedeschi.

Il regolamento di Dublino dell'UE stabilisce che lo stato membro responsabile per la procedura di un richiedente asilo è generalmente quello in cui arrivano per primi in Europa, e modificare questo regolamento potrebbe essere una soluzione legalmente fattibile per affrontare i limiti di capacità nei comuni tedeschi.

