Il capo del Paris Saint-Germain promette "molti cambiamenti" per creare una "nuova era" nel club

Già un paio di settimane fa sembrava altamente improbabile che Kylian Mbappe rimanesse nella capitale francese. Sono emerse immagini e video che lo ritraevano a cena a Madrid, mentre il trasferimento al Real iniziava a sembrare inevitabile.

Dopo una stagione tumultuosa che ha visto il PSG vincere solo il titolo della Ligue 1 - un trofeo che il capo allenatore Mauricio Pochettino ha ammesso "non essere sufficiente" per le ambizioni del club - e crollare in modo drammatico ancora una volta in Champions League, sarebbe stato difficile immaginare un futuro brillante per la squadra francese se Mbappe fosse partito gratuitamente.

Anche con Lionel Messi e Neymar nelle file del PSG, non c'è dubbio che Mbappe sia la risorsa più preziosa del club sia in campo che economicamente.

Al Parco dei Principi si respira un senso di sollievo per il fatto che il PSG sia riuscito a convincere la sua giovane superstar a firmare un nuovo contratto triennale, ma Al-Khelaifi insiste che c'è ancora molto lavoro da fare in estate.

"Sicuramente ci saranno molti cambiamenti", ha dichiarato il presidente del PSG ad Amanda Davies della CNN a Parigi. "Lo annunceremo probabilmente [alla] fine della settimana".

Queste parole suoneranno particolarmente inquietanti per Pochettino e il direttore sportivo del PSG Leonardo, mentre crescono le speculazioni sul futuro dei due nel club parigino.

Alla domanda se ci sarà un nuovo manager in panchina, Al-Khelaifi ha risposto: "Vogliamo creare una nuova era del Paris Saint-Germain; un nuovo progetto, aria fresca. Credo sia molto importante che tutti siano di nuovo motivati".

"La sconfitta in Champions League non è stata facile e me ne assumo la responsabilità", ha aggiunto Al-Khelaifi, riferendosi alla sconfitta ai quarti di finale contro il Real Madrid, nonostante il PSG abbia dominato entrambe le partite. "Sono il presidente e sono responsabile, ma tutto può accadere e tutto accadrà in futuro. Non do la colpa a nessuno, chiunque rimanga o se ne vada, io sono uno dei primi responsabili di tutto, dei risultati.

"Quindi non do la colpa a nessuno e questo è molto importante per me, ma alla fine, sapete, abbiamo delle scelte da fare. Dobbiamo prendere delle decisioni.

"Alcune le prenderemo, altre arriveranno presto e credo che quello che vogliamo ottenere sia essere più forti della scorsa stagione - e questo è l'unico obiettivo che voglio, essere più grandi della scorsa stagione".

Siamo uno dei grandi club

Nonostante le voci sulla partenza di Mbappe si siano rincorse per mesi, Al-Khelaifi sostiene di essere sempre rimasto "molto fiducioso" che il 23enne sarebbe rimasto a Parigi.

Ma questa stagione è stata forse più difficile di quanto chiunque al club potesse immaginare. Quando la scorsa estate il PSG ha annunciato l'ingaggio di Messi, uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi, come free agent dopo la sua partenza dal Barcellona, pochi si sarebbero aspettati che la squadra avrebbe ottenuto i risultati che ha ottenuto.

Persino l'aspetto positivo della stagione, la vittoria del titolo di Ligue 1, è stato accolto con disprezzo dai tifosi. Dopo che il PSG ha pareggiato 1-1 in casa contro il Lens, conquistando il decimo titolo francese, gran parte del pubblico del Parc des Princes ha fischiato la squadra nell'intervallo, prima di lasciare lo stadio a 15 minuti dalla fine della partita.

Frustrati dall'imbarazzante capitolazione della squadra contro il Real Madrid in Champions League, i tifosi hanno fatto sentire la loro voce e lo stadio si è svuotato quasi completamente entro 10 minuti dal fischio d'inizio. I giocatori hanno persino saltato il tradizionale giro d'onore dopo la vittoria del campionato.

Al-Khelaifi ammette che ci sono state "molte cose" che non sono andate bene in questa stagione.

"Abbiamo vinto la Ligue 1, e credo che la gente abbia detto che era molto facile, ma vincere un trofeo non è mai facile", ha detto. "In Champions League, onestamente, non abbiamo fatto male, fino al 65' della seconda partita contro il Real, quando abbiamo controllato l'intera partita.

"Qui avremmo dovuto vincere quattro a zero, ma il Real ha vinto e ha meritato di vincere. Congratulazioni a loro. Questa è la verità. In Champions League ci sono più dettagli, sempre piccoli dettagli e bisogna essere fortunati e credere in se stessi, nei giocatori e in tutto lo staff.

"Crediamo davvero di essere uno dei grandi club di oggi, io stesso ci credo, e tutti devono crederci e lavorare su questo. Quando si indossa la maglia del Paris Saint-Germain, si è grandi giocatori di un grande club e si vince solo qui, questa è la mentalità che vogliamo creare".

"Non è facile a volte, lo sappiamo, ma è questo che vogliamo costruire, lo spirito e la mentalità vincente".

C'è amore

Gran parte dei discorsi sul nuovo contratto di Mbappe hanno riguardato le cifre da capogiro che gli sono state offerte; Al-Khelaifi ha dichiarato di aver incontrato Mbappe e la sua famiglia in numerose occasioni durante il processo di negoziazione, ma insiste nel dire che non hanno parlato di "nulla oltre al calcio".

Rimanendo al PSG, Mbappe diventerebbe il giocatore più pagato del calcio mondiale con uno stipendio di circa 1 milione di sterline (1,25 milioni di dollari) a settimana dopo aver intascato un ingaggio di circa 100 milioni di sterline (125 milioni di dollari), secondo Sky Sports.

Al-Khelaifi ritiene invece che Mbappe sia stato motivato solo dal progetto sportivo che il PSG gli ha presentato e dall'opportunità di continuare a rappresentare il club della sua città natale ai massimi livelli.

"L'unica cosa che gli interessa: solo lo sport e il calcio", ha detto. "Abbiamo lo stesso obiettivo... fondamentalmente, noi vogliamo vincere e lui vuole vincere. È un combattente, è un vincente.

"Non dimenticate che è parigino, è francese. Ama il suo Paese. Ama il suo club. Ha giocato per il club per cinque anni, c'è un rapporto. C'è amore tra lui, il club, i tifosi, il suo Paese. Quindi credo che sia stato molto importante e forse la gente lo sottovaluta.

"Pensano che si tratti solo di contratto e di chi può offrire di più, il che non è affatto vero. Penso che sia davvero straordinario. Oltre ad essere un giocatore straordinario, il migliore al mondo, è anche una persona fantastica".

Fonte: edition.cnn.com