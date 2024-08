- Il capo del metallo Rhine: "Le figlie sapevano sempre cosa stavo facendo"

Il CEO di Rheinmetall Armin Papperger (61) non ha mai nascosto il suo lavoro nel settore degli armamenti alle sue figlie. "Sapevano sin dal primo giorno cosa faccio, fin dal principio", ha detto il presidente del più grande conglomerato tedesco di armi all'RTL/ntv. "E le mie figlie la prendono bene".

In Pericolo

Papperger ha detto che la sua famiglia era in grado di gestire le minacce contro di lui. Ha una famiglia forte e fa questo lavoro da 35 anni. "Ci sono state molte minacce, attacchi incendiari, la mia casa è stata vandalizzata e cose simili", ha detto Papperger. "Non è divertente e non credo che faccia parte della democrazia". Papperger ha ringraziato la Repubblica Federale e lo stato della Renania Settentrionale-Vestfalia per la sua protezione. "Ho ottimi bodyguard e sono grato per ciò che questi ragazzi fanno".

Nel Mirino di Mosca

A luglio è stato riferito che Papperger era nel mirino di Mosca. La CNN ha riferito che l'intelligence americana aveva scoperto i piani del governo russo per assassinare il manager tedesco all'inizio dell'anno. Il Cremlino ha negato questo.

Papperger è particolarmente vocale nel suo sostegno all'Ucraina, che è stata attaccata dalla Russia. L'elenco delle armi prodotte da Rheinmetall acquistate dal governo federale e poi inviate all'Ucraina è lungo. La più grande azienda tedesca di armi produce artiglieria, munizioni, carri armati, sistemi di difesa aerea e camion militari.

