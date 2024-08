Il capo del KBV si lamenta dello stigma contro i non vaccinati

A seguito della pubblicazione dei verbali delle riunioni dell'Istituto Robert Koch nel primo anno della pandemia di COVID-19, c'è un'intensa discussione sull'istituzione di un'inchiesta sull'era pandemica. Il capo dell'Associazione dei Medici delle Casse Malati Statali (SHI) Gassen critica il modo in cui sono state gestite le persone non vaccinate e chiede la costituzione di una commissione d'inchiesta.

Il capo della SHI Andreas Gassen ha avanzato accuse serie riguardo alla gestione delle persone non vaccinate dopo la pubblicazione dei protocolli COVID-19 dell'Istituto Robert Koch (RKI). "Coloro che hanno scelto di non vaccinarsi sono stati stigmatizzati in modo eccessivo", ha dichiarato il presidente dell'Associazione Federale SHI (KBV) al "Neue Osnabruecker Zeitung". L'argomento della vaccinazione era stato "in parte esagerato". "Le raccomandazioni scientifiche della Stiko - non la volontà politica - avrebbero dovuto essere l'unica base."

Il dibattito sull'inchiesta sulle misure COVID-19 si è intensificato dopo la recente pubblicazione dei protocolli dell'Istituto Robert Koch. Questi protocolli forniscono informazioni sul lavoro dello staff di crisi dal gennaio 2020 all'aprile 2021.

Uno dei principali punti di discussione è stata la dichiarazione del precedente Ministro federale della Salute Jens Spahn su una "pandemia dei non vaccinati". È "fuori discussione" che i vaccini COVID-19 siano stati efficaci nel gruppo a rischio degli anziani e delle persone con patologie preesistenti, in particolare nella prevenzione dei casi gravi, ha spiegato Gassen. "Ma la dichiarazione che coloro che non si vaccinano sono responsabili delle infezioni e dei decessi negli altri non è supportata."

L'inchiesta serve da preparazione

Gassen ha nuovamente richiesto un'inchiesta sui anni della pandemia, con una commissione parlamentare come opzione migliore. Ciò potrebbe non solo aiutare a "guarire finalmente le ferite aperte", ha detto, "ma anche aiutarci a prepararci meglio per una possibile prossima pandemia."

Le discussioni sull'istituzione di un'inchiesta parlamentare sulla pandemia di COVID-19 sono in corso tra i partiti politici. I Verdi si sono mostrati aperti a vari formati, come un consiglio dei cittadini o una commissione di esperti. L'esperto di salute del FDP Andrew Ullmann considera una commissione d'inchiesta parlamentare "indispensabile". Il partito di sinistra (Die Linke) vuole istituire commissioni d'inchiesta COVID-19 dopo le elezioni statali in Sassonia e Turingia e dopo le elezioni federali del 2025.

Data l'attuale discussione sull'istituzione di un'inchiesta parlamentare sulla pandemia di COVID-19, l'obbligo di indagare il ruolo delle politiche dei vaccini durante l'era pandemica diventa sempre più rilevante. Gassen, capo della SHI, sostiene questa inchiesta, sostenendo che potrebbe aiutare a prevenire future pandemie fornendo preziose informazioni e promuovendo la guarigione dalla situazione attuale divisa.

