- Il capo del governo della NRW Wüst promuove le Olimpiadi nel Reno e nella Ruhr

Dopo la magia delle Olimpiadi di Parigi, il Presidente del Ministero Hendrik Wüst (CDU) della Renania Settentrionale-Vestfalia sogna di ospitare i Giochi Olimpici estivi nella regione del Reno-Ruhr. "Credo che a tutti piacerebbe averli qui", ha detto in un'intervista radiofonica della WDR. "Siamo sicuramente pronti". La regione del Reno-Ruhr aveva già tentato di ospitare i Giochi del 2032, ma alla fine è stata scelta Brisbane dal Comitato Olimpico Internazionale.

Wüst vede un vantaggio nell'ospitare i "Giochi Olimpici esistenti" nella regione del Reno-Ruhr, seguendo il modello di Parigi, dove "non c'è bisogno di costruire nulla sul campo verde che non servirà in seguito". La Renania Settentrionale-Vestfalia ha già grandi stadi esistenti e ospita annualmente l'evento equestre internazionale CHIO.

Un Sogno di Pallacanestro e una Promessa

Il sogno di Wüst, tra l'altro, è una finale di pallacanestro tedesco-americana allo VELTINS Arena di Gelsenkirchen. "Non sarebbe fantastico?", ha detto. "Abbiamo dimostrato di poter gestire grandi eventi, come abbiamo appena dimostrato con l'Euro e molti altri eventi sportivi". Con l'infrastruttura esistente, Wüst crede di poter ottenere anche il sostegno pubblico per i Giochi.

Perché se la Renania Settentrionale-Vestfalia dovesse aggiudicarsi le Olimpiadi del 2040, Wüst ha fatto una promessa: "Se otteniamo le Olimpiadi, guadagnerò il mio badge sportivo a 65 anni", ha detto il politico di 49 anni.

La Concorrenza per il Reno-Ruhr

Il governo federale ha già preparato la strada per un'altra candidatura olimpica tedesca. La Ministra Federale dell'Interno Nancy Faeser (SPD) ha firmato l'accordo di base con il Comitato Olimpico Tedesco (DOSB) e gli stati e le città interessati all'inizio di agosto a Parigi. Il governo federale preferisce chiaramente una candidatura per i Giochi Olimpici estivi del 2040, che sarebbe a 50 anni dalla riunificazione tedesca. Oltre alla regione del Reno-Ruhr, anche Amburgo, Monaco e Lipsia hanno espresso interesse per una possibile candidatura.

