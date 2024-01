Il capo del fondo di investimento saudita è stato citato in giudizio per il tweet di Musk sui "finanziamenti assicurati".

Gliazionisti di Tesla (TSLA) hanno fatto causa a Musk nel 2018, sostenendo che in realtà non aveva "finanziamenti assicurati" per portare la società in borsa a 420 dollari per azione, come aveva detto in un tweet di quell'anno, un numero che apparentemente si riferiva alla festa non ufficiale degli appassionati di cannabis. Il tweet ha causato oscillazioni selvagge delle azioni di Tesla (TSLA)che, secondo gli investitori, hanno danneggiato i loro portafogli. Alla fine Musk si è accordato con la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti per i tweet, dimettendosi da presidente di Tesla (TSLA) e accettando una supervisione del suo uso dei social media, anche se sembra che abbia violato l 'accordo più volte.

Musk sostiene da tempo che, al momento del tweet, stava valutando l'ipotesi di privatizzare Tesla. Ha dichiarato che il suo commento "finanziamenti assicurati" si basava sui colloqui con l'enorme fondo sovrano dell'Arabia Saudita, che lo aveva esortato a privare l'azienda e si era offerto di aumentare i suoi investimenti in Tesla. Il Fondo pubblico di investimento dell'Arabia Saudita investe in entità importanti per la crescita economica del Paese e afferma di avere in gestione beni per 620 miliardi di dollari all'inizio del 2022.

Il team di Musk sta cercando di far testimoniare Yasir al-Rumayyan, il capo del fondo, come parte del contenzioso, secondo un mandato di comparizione notificato a dicembre e depositato martedì. Il team di Musk ha citato in giudizio anche altri tre membri del Saudi Public Investment Fund. Il fondo ha rifiutato di commentare alla CNN i mandati di comparizione.

Il processo per il caso dovrebbe iniziare alla fine del mese.

Una serie di messaggi di testo tra Musk e al-Rumayyan risalenti al 2018, rivelati in un deposito giudiziario di giugno nell'ambito del contenzioso, offrono alcuni spunti di riflessione sulle discussioni di finanziamento tra la Tesla di Musk e il fondo sovrano, che aveva già un piccolo investimento nella casa automobilistica.

Nello scambio di messaggi tra i due uomini, avvenuto sulla scia delle reazioni al tweet "finanziamenti assicurati", Musk ha accennato a una conversazione avuta in Tesla in cui al-Rumayyan ha detto di essere "decisamente interessato ad acquisire Tesla come società privata e di volerlo fare dal 2016". Nello stesso messaggio di testo, Musk ha aggiunto: "Hai anche chiarito che eri tu a prendere la decisione, per di più fortemente sostenuta dal principe ereditario, che considera questa operazione strategicamente importante a livello nazionale".

Musk ha esortato al-Rumayyan a rilasciare una dichiarazione che confermi che il fondo patrimoniale saudita vuole contribuire alla privatizzazione di Tesla. "È estremamente importante che lei confermi di essere in trattativa con me per quanto riguarda la transazione di privatizzazione. Non c'è bisogno di dire altro. Se questo non viene detto, non ci parleremo mai più. L'amministratore delegato di Tesla ha anche espresso la sua frustrazione per alcune notizie che citavano fonti non citate e che suggerivano che il fondo saudita non avesse mostrato alcun interesse a finanziare un'operazione di take-private.

Ma al-Rumayyan ha ribattuto.

"Non possiamo approvare qualcosa su cui non abbiamo informazioni sufficienti", ha detto in una risposta a Musk. "Abbiamo concordato che ci invierai le informazioni finanziarie e il modo in cui procedere e da allora non è successo nulla... Sono tuo amico. Quindi, per favore, non trattarmi come un nemico".

In seguito alle ripetute richieste di al-Rumayyan di ulteriori informazioni, Musk ha detto che intendeva coinvolgere diversi investitori in un accordo di take-private, come risulta dai messaggi di testo. Ha abbandonato l'idea settimane dopo.

Il processo per la causa degli azionisti arriva in un momento difficile per Tesla e Musk, che sta anche affrontando le pressioni degli azionisti della casa automobilistica per dedicare meno tempo alla più recente società sotto il suo controllo, Twitter. Martedì le azioni di Tesla hanno registrato il peggior giorno degli ultimi due anni dopo che la società ha riportato vendite globali più deboli del previsto.

Fonte: edition.cnn.com