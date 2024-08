Il capo del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti Blinken si riunirà al Cairo per dialogare sulle questioni del Medio Oriente

Il nono viaggio di Blinken nella regione dopo l'attacco di Hamas contro Israele e il successivo conflitto nella Striscia di Gaza un decennio fa. Di recente, gli Stati Uniti hanno proposto un nuovo piano di pace alle fazioni in conflitto, Israele e Hamas. Come riportato in una dichiarazione congiunta dei mediatori, Stati Uniti, Egitto e Qatar, questo piano sembra colmare le "divergenze in sospeso". Blinken stesso ha menzionato in Israele che queste trattative in corso potrebbero essere "forse le migliori, forse le ultime opportunità" per una tregua e il recupero degli ostaggi.

